Sincor-SP lança seguro de RC Profissional para associados

O Sincor-SP ampliou sua plataforma de benefícios aos associados com o lançamento de um seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O – Errors and Omissions), desenvolvido em parceria com a allseg seguradora e a Catulus Underwriting. O produto foi estruturado especialmente para atender o operacional dos corretores de seguros, incluindo coberturas voltadas a atividades que vêm ganhando espaço na atuação desses profissionais, como consórcios, planos de saúde e certificados digitais.

A vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, explica que o projeto nasceu a partir de demandas identificadas pela entidade junto aos próprios corretores e à Comissão de Responsabilidade Civil. “Realizamos vários estudos junto com a Comissão de Responsabilidade Civil e entendemos que faltavam algumas coberturas importantes para o corretor. Sentamos junto com a allseg e desenvolvemos um produto específico para o Sincor São Paulo, com descontos especiais para os associados”, afirma.

Segundo Simone, o objetivo foi criar uma solução mais aderente à realidade atual do mercado, especialmente diante da ampliação das atividades exercidas pelos corretores. “Hoje o corretor trabalha com muito mais produtos. A gente tomou muito cuidado para desenvolver um que desse mais garantias para o associado em todas essas frentes de atuação”, comenta.

Para Braz Romildo Fernandes, 2º vice-presidente do Sincor-SP e responsável pelas parcerias da entidade, o novo seguro amplia o portfólio de benefícios oferecidos aos associados. “O RC Profissional desenvolvido com a allseg chega como um diferencial importante para o corretor e deve ter grande aceitação pelos diferenciais e coberturas que oferece”, destaca.

O gerente de Negócios da allseg, Paolo Bonazzi, destaca que a iniciativa faz parte de um momento de expansão da seguradora, que vem ampliando sua atuação em linhas especializadas e fortalecendo o portfólio da companhia. “A allseg vive um momento de ampliação do portfólio e o E&O faz parte desse processo. “Foi desenvolvida uma solução específica para o Sincor-SP, olhando para as necessidades do corretor de seguros”, garante.

Responsável pela estruturação técnica da solução, Erika Park, coordenadora de E&O e Cyber da Catulus Underwriting, explica que o seguro foi desenvolvido para proteger o patrimônio do segurado diante de reclamações relacionadas a alegadas falhas profissionais. “O objetivo principal do produto é proteger o patrimônio do segurado em razão de uma reclamação decorrente de uma alegada falha profissional”, diz.

Segundo Erika, um dos diferenciais está justamente na abrangência das coberturas oferecidas ao corretor associado ao Sincor-SP. “Conseguimos estruturar coberturas específicas para comercialização de consórcios, planos de saúde e certificados digitais, atividades que hoje fazem parte da rotina de muitos corretores, mas que normalmente ficam fora das apólices tradicionais de E&O”, ressalta.

A executiva também destaca que o produto contempla cobertura para custos de defesa cível, administrativa e criminal, acordos judiciais e extrajudiciais, danos à reputação, extravio de documentos, quebra involuntária de sigilo profissional, retenção de honorários e atos fraudulentos de colaboradores.

Outro diferencial apontado pela parceria é a possibilidade de contratação digital diretamente pela área restrita do associado no portal do Sincor-SP, com emissão imediata da apólice.

Para o diretor Comercial da allseg, Valmir Rodrigues, o projeto foi desenvolvido de forma conjunta entre a seguradora e a entidade, buscando entregar condições diferenciadas aos associados. “Esse seguro foi construído a quatro mãos para oferecer ao associado do Sincor todos esses diferenciais. Além de coberturas ampliadas, há condições comerciais diferenciadas e uma contratação muito simples”, afirma.

Segundo ele, a expectativa é ampliar a divulgação do produto junto às regionais do Sincor-SP e apoiar os corretores na utilização da nova ferramenta. “É um produto voltado para proteger a atividade do corretor de seguros e dar mais segurança para a atuação profissional no dia a dia”, conclui.

Fonte: Sincor-SP