Minas Gerais leva o projeto Cidades Protegidas a Portugal durante evento internacional do setor de reparação automotiva

Presidente do Sincor-MG participou do The Best of Belron 2026, em Portugal, e levou a iniciativa mineira como referência em gestão de riscos, proteção das cidades e melhoria contínua dos serviços aos consumidores – O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG), Gustavo Bentes, participou do The Best of Belron 2026, uma das maiores competições mundiais do setor de reparação automotiva, levando ao evento a experiência desenvolvida em Minas Gerais, Cidades Protegidas, como contribuição às discussões sobre prevenção, gestão de riscos e proteção das cidades.

O The Best of Belron reúne profissionais de diversos países especializados em serviços como troca de vidros automotivos, reparos em retrovisores, faróis, lanternas, pequenos reparos, martelinho de ouro, pneus e outras assistências que, muitas vezes, não envolvem diretamente a utilização do seguro. Gustavo Bentes participou da programação ao lado da primeira dama e embaixadora do Sincor-MG, Regina Bentes, e do presidente do Sincor-SP, Boris Ber, representando o mercado brasileiro de seguros.

Durante o encontro, o presidente do Sincor-MG apresentou o projeto Cidades Protegidas, iniciativa desenvolvida em Minas Gerais com foco na gestão de riscos urbanos, na conscientização da população e na ampliação da cultura da proteção securitária. O projeto já havia sido debatido no Fórum Brasil-Portugal (no ínicio de Junho) e foi levado ao evento internacional como um exemplo de ação prática voltada ao fortalecimento da resiliência das cidades e à qualificação dos serviços oferecidos à sociedade.

“Levamos o projeto Cidades Protegidas para Portugal porque ele está alinhado às discussões globais sobre proteção, prevenção e resiliência. Tive a oportunidade de discutir sobre o projeto no The Best of Belron, ampliando esse intercâmbio de experiências e trazendo novos conhecimentos que podem contribuir para a evolução dos serviços prestados à população brasileira”, afirma Gustavo Bentes.

Segundo o presidente do Sincor-MG, a participação no The Best of Belron 2026 reforça a importância da troca de experiências internacionais e demonstra que Minas Gerais tem desenvolvido iniciativas capazes de contribuir para debates cada vez mais relevantes no cenário mundial, especialmente aqueles relacionados à gestão de riscos, à proteção das cidades e à excelência no atendimento aos consumidores.

Sobre o Sincor-MG

O Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG) representa os corretores de seguros habilitados em todo o estado. O projeto Cidades Protegidas está em desenvolvimento em municípios mineiros e busca promover uma cultura de prevenção, gestão de riscos e fortalecimento da proteção social por meio do seguro e de ações voltadas à resiliência das cidades.