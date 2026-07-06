Seguro de Vida Individual é tema de simpósio do CSP-MG

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza, no dia 22 de julho, o 3º Simpósio com o tema “Como aumentar a proteção da sociedade”. O evento será realizado das 8h às 12h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, e reunirá especialistas de beneméritas da entidade para discutir desafios, oportunidades e perspectivas do Seguro de Vida Individual no Brasil.

Participam do encontro o gerente Comercial da MAG Seguros, Pedro Henrique Torres Santos; o gerente da Filial Minas Gerais da MBM Seguradora, Michel Eloi; a superintendente Comercial MG, RJ, ES e Sul da SulAmérica, Juliana Queiroz; e o superintendente Comercial Vida da Zurich Seguros, Sergio Prates.

O objetivo do evento é promover a reflexão sobre o papel do Seguro de Vida Individual na ampliação da proteção financeira da população brasileira, além de discutir caminhos para o crescimento sustentável desse segmento no mercado segurador.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, o tema ganha relevância diante do potencial de expansão do Seguro de Vida Individual no país. “Embora o mercado tenha evoluído nos últimos anos, ainda existe um grande espaço para ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção financeira. O simpósio foi concebido para reunir profissionais que atuam diretamente nesse segmento e promover um debate qualificado sobre estratégias, tendências e oportunidades para o setor”, afirma.

Mello destaca que o evento também busca contribuir para o desenvolvimento dos profissionais do setor. “Além da troca de conhecimento, o encontro proporciona networking e aproximação entre corretores, seguradoras e demais integrantes do mercado. São discussões que ajudam a fortalecer o segmento e a identificar oportunidades de negócios alinhadas às necessidades da população”, ressalta.

O simpósio é gratuito. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/JYM1fNPFMdtn4E7p7.

Serviço

Evento: 3º Simpósio “Como aumentar a proteção da sociedade”

Tema: Seguro de Vida Individual

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 22 de julho de 2026 (quarta-feira)

Horário: 8h às 12h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF – Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte/MG

Beneméritas participantes: MAG Seguros, MBM Seguradora, SulAmérica e Zurich Seguros

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/JYM1fNPFMdtn4E7p7