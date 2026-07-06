Bradesco Vida e Previdência reforça presença em Campinas

Companhia reuniu executivos, corretores e parceiros de negócios para discutir o potencial do interior paulista em mais uma parada do seu road show – Campinas, um dos principais polos econômicos do interior paulista, recebeu na última quarta-feira, 1º de julho, mais uma parada do road show da Bradesco Vida e Previdência. O encontro reuniu executivos, corretores, parceiros de negócios e assessorias para debater oportunidades da região e o avanço das soluções de

proteção financeira. “Campinas é um mercado estratégico para a expansão dos nossos negócios, com forte atividade econômica e grande concentração de empresas. Estar próximo dos corretores da região nos permite identificar oportunidades, ampliar a distribuição das nossas soluções e acelerar o crescimento da companhia no interior paulista”, observa Fabio Magalhães, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Os encontros funcionam como um espaço de troca entre os executivos da companhia e os profissionais que atuam diretamente com os clientes, contribuindo para uma atuação cada

mais alinhada às necessidades regionais. A agenda também reforça o compromisso da empresa com a inovação e a evolução da experiência do corretor, por meio de investimentos contínuos em tecnologia, simplificação de processos e eficiência operacional.

“Além de seu protagonismo econômico, Campinas reúne um mercado dinâmico e com grande potencial de desenvolvimento. Esses encontros permitem aprofundar a troca de experiências com os corretores, reforçar o elo com as nossas equipes regionais e seguir evoluindo nossa proposta de valor para parceiros e clientes”, complementa Alex Queiroz, superintendente sênior

de Negócios da Bradesco Vida e Previdência. A sucursal de Campinas (SP) também responde pelas cidades de Sorocaba, São José dos Campos e Jundiaí. Nos próximos meses, a agenda seguirá para Salvador (BA) e Recife (PE).