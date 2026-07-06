Volare consolida plataforma que conecta seguradoras a mais de 20 mil prestadores de serviços no Brasil

Criada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, solução amplia a eficiência operacional das redes de assistência, especialmente em localidades remotas ou de baixa utilização – Manter uma rede de prestadores qualificada em todo o território nacional é um dos grandes desafios enfrentados por seguradoras e empresas que atuam com serviços de assistência. Em muitas regiões, a baixa demanda torna inviável a manutenção de estruturas próprias, comprometendo agilidade, custos e qualidade do atendimento.

Foi para solucionar esse desafio que nasceu a Volare Consulting e Serviços Empresariais, empresa que desenvolveu uma plataforma digital capaz de conectar seguradoras, assistências e grandes empresas a uma rede com mais de 20 mil prestadores de serviços distribuídos por todo o Brasil.

Na prática, a plataforma funciona como um hub tecnológico para gestão de redes de assistência, reunindo em um único ambiente a contratação, o acompanhamento da execução dos serviços, a gestão operacional e a liquidação financeira dos atendimentos.

Além de ampliar a disponibilidade de prestadores em regiões remotas ou de baixa utilização, a solução reduz deslocamentos, elimina processos de reembolso e oferece mais eficiência operacional para empresas que dependem de redes de serviços.

Atualmente, a Volare atende 18 clientes corporativos e movimenta cerca de 6 mil solicitações mensais. A plataforma disponibiliza mais de 116 modalidades de serviços, incluindo guincho, chaveiro, eletricista, encanador, assistência residencial, serviços voltados ao seguro de vida, benefícios e outras soluções utilizadas pelo mercado segurador.

“Nosso objetivo é simplificar a conexão entre empresas e prestadores de serviços, oferecendo uma operação mais eficiente, rastreável e segura. Mais do que localizar um fornecedor, a plataforma organiza toda a jornada do atendimento, do acionamento ao pagamento”, afirma Paulo Oreste, CEO da Volare.

Segundo o executivo, a tecnologia nasceu da experiência acumulada pelos fundadores ao longo de mais de duas décadas de atuação no mercado de seguros. “Vivenciamos as dificuldades operacionais das seguradoras durante muitos anos e entendíamos exatamente onde estavam os principais gargalos. A Volare nasceu para conectar empresas e prestadores de forma inteligente, trazendo mais eficiência, controle e agilidade para toda a operação.”

Para Stella Nami, diretora Financeira e cofundadora da empresa, um dos diferenciais da plataforma está na capacidade de integrar processos que tradicionalmente aconteciam de forma descentralizada. “Nosso propósito sempre foi construir uma operação eficiente, capaz de oferecer segurança tanto para as empresas quanto para os prestadores de serviços. Quando reunimos tecnologia, gestão e uma rede qualificada em uma única plataforma, reduzimos etapas, eliminamos retrabalhos e proporcionamos uma experiência muito mais fluida para todos os envolvidos.”

Além da plataforma tecnológica, a Volare atua como consultoria especializada na implantação e no desenvolvimento de processos ligados à prestação de serviços de assistência, apoiando empresas na criação de novos produtos, na estruturação de redes e na evolução de suas operações.

Após consolidar sua atuação no mercado de seguros, a empresa iniciou a expansão para outros segmentos que também dependem de redes de serviços, como locadoras de veículos.

Segundo Stella, esse movimento é resultado da maturidade alcançada pela operação. “Construímos uma base sólida antes de expandir. Nosso foco sempre foi crescer de forma estruturada, mantendo a qualidade da operação e desenvolvendo soluções que possam atender diferentes mercados. Esse caminho também prepara a empresa para, futuramente, disponibilizar a plataforma ao consumidor final.”

A Volare prepara sua entrada no mercado B2C, permitindo que pessoas físicas também tenham acesso aos serviços oferecidos pela plataforma.

Sobre a Volare Consulting e Serviços Empresariais

Fundada em 2019, a Volare ganhou seu modelo de negócios atual durante a pandemia, quando seus fundadores transformaram um projeto originalmente voltado ao turismo em uma plataforma de gestão e integração de redes de serviços para o mercado de seguros.

Formada por profissionais com mais de 20 anos de experiência nos mercados de seguros e serviços, a empresa desenvolve soluções para gestão e integração de redes de prestadores. Atua em todo o território nacional por meio de uma plataforma que conecta organizações a uma ampla rede de serviços especializados, com foco em eficiência operacional, ampliação da cobertura em localidades remotas ou de baixa utilização, redução de deslocamentos, eliminação de processos de reembolso e desenvolvimento de novos produtos e soluções para o mercado.

Com mais de 20 mil prestadores cadastrados, cerca de 6 mil solicitações mensais e mais de 116 modalidades de serviços disponíveis, a Volare atende atualmente 18 clientes corporativos e segue investindo em tecnologia, inovação e expansão de suas operações.

Foto: Paulo Oreste e Stella Nami, sócios da Volare