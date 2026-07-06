Redion apresenta nova marca e aplicativo exclusivo para prestadores durante 9º Encontro dos Guincheiros

Empresa aproveitou tradicional evento com profissionais de assistência para mostrar o reposicionamento da companhia e mostrar soluções voltadas ao aumento da produtividade das operações – A Redion marcou presença no 9º Encontro de Guincheiros, realizado nos dias 27 e 28 de junho, para apresentar ao mercado sua nova identidade de marca e reforçar as transformações que vêm sendo implementada na empresa.

O evento também serviu como espaço para a demonstração do App Easy, plataforma desenvolvida para tornar a operação dos prestadores de serviço mais ágil e segura. Ao longo do encontro, mais de 700 pessoas passaram pelo estande da Redion, onde puderam conhecer as funcionalidades do aplicativo e as novidades da companhia.

Na véspera do Encontro de Guincheiros, a Redion promoveu, em São Paulo, um evento exclusivo de relacionamento com mais de 40 parceiros de todo o Brasil. Aproveitando a presença dos prestadores na região para participar do encontro setorial, a empresa reuniu os convidados para celebrar o Dia do Guincheiro, fortalecer o relacionamento com sua rede de assistência e reforçar o compromisso conjunto com a qualidade dos serviços prestados. O evento também proporcionou um espaço de escuta e troca de experiências, contribuindo para o alinhamento operacional e para a melhoria contínua do atendimento aos clientes.

Durante o 9º Encontro dos Guincheiros, a empresa aproveitou a oportunidade para mostrar ao público o novo momento da organização, que passou a atuar sob a marca Redion. Embora participe regularmente do evento, desta vez o foco esteve na apresentação de sua nova identidade de marca. Segundo a empresa, a mudança representa a consolidação de uma estratégia global, mantendo o compromisso histórico com parceiros, clientes e prestadores de serviço.

O material apresentado no evento destaca que a alteração é exclusivamente de marca, sem mudanças na essência da operação, reforçando atributos como confiabilidade, expertise, continuidade dos serviços e presença em mais de 190 países.

Entre as principais novidades apresentadas esteve o App Easy, desenvolvido para facilitar a rotina dos guincheiros e das equipes de campo. O aplicativo permite o aceite de chamados diretamente pelo celular, exibe a localização em tempo real do prestador durante todo o atendimento, realiza a gestão da frota e dos técnicos, além de possibilitar a baixa do serviço por aproximação a até 400 metros do ponto de origem. A ferramenta também é gratuita e está disponível para dispositivos Android e iOS.

De acordo com Tiago Massarico, diretor executivo de Operações da Redion, a proposta é simplificar a operação e oferecer mais controle para os profissionais que atuam diariamente no atendimento em campo.

“Participamos tradicionalmente deste encontro, mas nesta edição aproveitamos a oportunidade para apresentar oficialmente a marca Redion e mostrar que essa evolução vem acompanhada de investimentos em tecnologia”, afirma. “O App Easy é um exemplo dessa transformação: uma solução criada para tornar a operação dos guincheiros mais produtiva e segura, fortalecendo ainda mais a experiência dos nossos parceiros”, completa.

Com a participação no evento, a Redion reforça sua estratégia de aproximar inovação tecnológica da operação em campo, combinando o lançamento da nova identidade de marca com soluções digitais voltadas ao ganho de eficiência e à melhoria da experiência dos profissionais que integram sua rede de assistência.