Educação financeira e securitária: uma agenda urgente em um país que está amadurecendo

*Por Marcelo Picanço – Incentivar práticas de educação financeira e securitária é uma forma poderosa de inclusão. Em um país que amadurece rapidamente, compreender como planejar, consumir, se preparar para imprevistos e se proteger financeiramente deixa de ser um diferencial e se torna uma necessidade.

O mercado de seguros no Brasil é relevante e sólido. Conforme dados da CNSeg, em 2025, o setor segurador do país arrecadou R$ 764,5 bilhões, o que representa 6,4% do PIB no mesmo ano – considerando seguros, previdência aberta, capitalização e saúde suplementar. Ainda, segundo a Confederação Nacional de Seguradoras, esse setor cresceu 8,8% nos últimos cinco anos. Entretanto, ele pode ser bem mais inclusivo. Cerca de 30% da frota circulante tem seguro e somente 15% das residências brasileiras estão protegidas.

Crises agudas como a do coronavírus revelaram a importância da proteção contra imprevistos, e o seguro ocupou um espaço maior no “desejo de consumo” das famílias. Isso revela conscientização sobre riscos e a importância de proteção ao longo da vida.

Porém, sem educação financeira e securitária, o acesso a produtos não se traduz necessariamente em decisões melhores. E é nesse ponto que precisamos avançar. Houve uma melhoria na qualidade de vida e longevidade das pessoas, o que exige mais cuidados e proteção. Sociedades maduras tendem a se proteger mais. Isso reforça que precisamos acelerar a educação para que seja compatível com a velocidade de amadurecimento da população.

Essa importância ganha ainda mais relevância quando olhamos para a população das classes C, D e E. Atualmente, o número de apólices de Seguro de Vida abrange apenas 18% da população. Esse número é ainda menor nas classes sociais mais vulneráveis. Historicamente, o acesso a instrumentos de proteção sempre foi mais restrito a esses públicos, seja por barreiras de renda, de linguagem ou de compreensão dos serviços.

No Grupo Bmg, temos tratado esse tema como prioridade. Por meio do Instituto Marina e Flávio Guimarães, desenvolvemos o Bemi, um projeto de educação financeira voltado para o público 60+, com conteúdos simples e conectados à realidade das pessoas.

Ampliar o acesso à educação financeira e securitária é um caminho consistente para reduzir vulnerabilidades, evitar decisões inadequadas e fortalecer a autonomia das pessoas. Precisamos desmistificar o seguro. Mostrar que não é algo abstrato, inatingível ou complexo. E sim de reservar alguns recursos e atenção destinados à tranquilidade e à dignidade. No fim, estamos falando de qualidade de vida.

Essa é uma agenda que exige atuação conjunta do setor privado, do poder público e da sociedade. Porque a inclusão financeira, no seu sentido mais completo, também passa pela capacidade de se proteger.

Marcelo Picanço, é graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, e possui mestrado em administração pelo COPPEAD (UFRJ) / Wharton School, com cursos de especialização em Harvard e no MIT. Possui mais de 25 anos de experiência em mercados de seguros, cartões, investimentos e serviços financeiros. Foi CEO (vertical seguros), VP de Negócios Financeiros (atual Porto Bank), CFO e DRI da Porto Seguro e Diretor da Booz Allen consultores. Foi Diretor da Fenaprevi (Federação de Vida e Previdência) por 10 anos. Atua como mentor na Endeavor, focado em insurtechs. Em abril de 2024 foi eleito CEO da Bmg Seguridade.

Sobre a Bmg Seguro

A Bmg Seguro é a holding de negócios de seguros do Banco Bmg. Criado em 2022, o Bmg Seguro tem como propósito permitir o acesso simples das pessoas e famílias a uma realidade mais protegida. Seguindo a força de originação do Banco, seu objetivo é ser uma plataforma relevante de inclusão securitária no Brasil, visando atender à grande carência de proteção da população brasileira.