CCS-RJ e CVG-RJ participam de ação solidária promovida pelos securitários do Rio de Janeiro

Campanha arrecadou 122 cestas básicas entregue na instituição Fraternidade na Rua – A solidariedade voltou a unir o mercado segurador do Rio de Janeiro. O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) e o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) participaram de mais uma ação beneficente promovida pelos securitários do Rio de Janeiro, iniciativa que desde 2023, reúne trimestralmente profissionais do setor, entidades, seguradoras e corretores para fortalecer o voluntariado e o relacionamento entre as entidades.

Segundo Igor Menezes, diretor adjunto do CVG-RJ e um dos voluntários do grupo, nesta edição, a campanha foi voltada para a Fraternidade na Rua, instituição localizada no Centro do Rio de Janeiro que oferece diariamente almoço e assistência a cerca de 100 pessoas em situação de rua. Ao longo de 30 dias de mobilização, representantes do mercado segurador arrecadaram recursos para a compra de 122 cestas básicas, entregues à instituição no dia 2 de julho.

Para a diretora administrativa do CCS-RJ, Dayse Magesti, a iniciativa demonstra o papel social exercido pelo mercado de seguros. “A participação do CCS-RJ em ações beneficentes como essa representa o compromisso de nossos associados com a solidariedade. Mais do que apoiar uma causa, essa mobilização demonstra a união e a representatividade da nossa categoria, fortalecendo os valores de empatia e responsabilidade do mercado segurador com a sociedade”, afirma.

A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, destaca que essas iniciativas reforçam o propósito das entidades de contribuir para uma sociedade mais solidária. “É muito gratificante ver o mercado de seguros unido em uma iniciativa que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Cada cesta entregue representa esperança, acolhimento e a certeza de que, quando trabalhamos juntos, conseguimos transformar realidades”, ressalta.

Sobre o CCS-RJ

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Entrega das cestas básicas arrecadas, feitas no dia 2 de julho na instituição Fraternidade na Rua

Crédito: Divulgação