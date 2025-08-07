MDS Brasil é patrocinadora do XVI SEMINÁRIO EXPO ABGR 2025

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país nos segmentos de seguros, resseguros, consultoria de riscos e líder em saúde e benefícios, será uma das patrocinadoras do XVI SEMINÁRIO EXPO ABGR 2025. O evento ocorrerá nos dias 12 e 13 de agosto, no WTC, em São Paulo, e é reconhecido como o maior encontro sobre gerenciamento de riscos e seguros do Brasil.

A presença da MDS no evento reforça seu compromisso com a inovação e a excelência em soluções de gestão de riscos. “Participar do XVI Seminário EXPO ABGR 2025 é uma oportunidade estratégica para compartilhar nossa visão sobre o futuro do setor e fortalecer conexões essenciais com nossos clientes atuais, potenciais clientes, além dos principais players do mercado”, afirma Caio Carvalho, Vice-Presidente de P&C e Resseguros da MDS Brasil.

Com foco no gerenciamento de riscos nas organizações e no marco legal do mercado de seguros, o seminário reunirá os principais players e tomadores de decisão do setor. A Diretora de Seguros na MDS Brasil, Carolina Rodrigues, será uma das participantes do painel “Riscos de Crédito – Os Impactos Econômicos e as Medidas Protetivas para as Empresas”, que acontece no dia 12, às 12h.

Além de sua atuação nos painéis e como patrocinadora, a MDS Brasil também estará presente com um estande exclusivo, projetado para promover networking, apresentar suas soluções integradas e compartilhar sua expertise em seguros, resseguros e gestão de riscos. Será um espaço dedicado à troca de experiências e à construção de parcerias estratégicas.

A participação da MDS no evento também está alinhada ao #MDSGO, pilar social da companhia que apoia iniciativas com impacto positivo na sociedade e no ambiente empresarial, reforçando o papel da MDS como agente de transformação no setor.

