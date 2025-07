Marcada a data para lançamento oficial do 6º CONSEGNNE

O lançamento oficial da edição 2026 do 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (6º CONSEGNNE) ocorrerá no próximo dia 15 de julho (terça-feira), quando os organizadores irão apresentar muitas novidades e as atrações previstas para o encontro. Esta edição, que será realizada nos dias 13 e 14 de março de 2026, na Bahia, será marcada pela união de duas grandes regiões do Brasil, representando um total de 13 estados, em um único evento.

Organizado em conjunto pelos Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) do Norte e do Nordeste, o Congresso contará com o apoio institucional da Fenacor e da Escola de Negócios e Seguros (ENS). “Esse, sem dúvida, será um dos grandes eventos do mercado de seguros. Tenho certeza que será um encontro que vai agregar muito valor”, afirma o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.

A expectativa é de que mais de 3,5 mil profissionais do mercado de seguros estejam presentes. “Vamos fazer um evento inesquecível, que será um marco na história dos nossos Congressos”, projeta o presidente do Sincor-BA, Josimar Antunes Ribeiro, anfitrião e um dos responsáveis pela organização do evento.

O 6º CONSEGNNE terá, além de grandes palestras, salas de negócios, uma feira para muito networking e apresentação de novidades pelas seguradoras, shows e sorteios de carros, seguindo o modelo de sucesso já adotado no Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros.

O palco desse grande evento será o belíssimo Centro de Convenções de Salvador (CCS), um espaço projetado para proporcionar uma experiência diferenciada, e que conta com uma estrutura e arquitetura arrojadas e acolhedoras, além de excelente localização e espaços moduláveis, permitindo maior flexibilidade na organização do Congresso.

O local fica bem próximo de uma rede hoteleira que oferece várias opções para os participantes.