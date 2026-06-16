Machado e Cremoneze, IIDT e SURA promovem evento sobre Regulação de Sinistros no dia 06 de Julho

O escritório Machado e Cremoneze, em parceria com o IIDT – Instituto Internacional de Direito do Transporte, e a SURA Seguros promoverão um evento especial sobre regulação de sinistro, despesas de salvamento e avaria grossa.

Um encontro dedicado ao mercado segurador, com painelistas de alto nível e muito conteúdo.

📅 06 de julho de 2026

⏰ 15h às 20h

📍 Auditório SURA — Av. Padre Antônio José dos Santos, 1530 — Cidade Monções, SP

15h00 → Welcome Coffee

15h20 → Abertura

Kelly Godoi (SURA) | Paulo Cremoneze (Machado e Cremoneze | IIDT)

15h40 → As despesas de salvamento na nova Lei do Contrato de Seguro

Adilson Campoy (Pimentel Advogados) | Marcio Malfatti (Pimentel Advogados) | Mediação: Bernardo Guerreiro (SURA)

16h40 → Salvamento em transportes e avaria grossa: regulação de sinistro e ressarcimento integral

Paulo Cremoneze (Machado e Cremoneze | IIDT) | Ricardo Ortega (SURA) | Mediação: Bernardo Guerreiro (SURA)

17h30 → Encerramento + Coquetel

Vagas limitadas. Faça já sua inscrição:

https://calendly.com/sura-marketing-segurossura/evento-cremoneze-e-sura?month=2026-07