Livro Profissional de Seguros promove noite de autógrafos com 50 corretores coautores

Evento aberto ao público será na próxima sexta-feira, 28 de março, e contará ainda com rodada literária para debater principais temas do livro – Na próxima sexta-feira, dia 28 de março, a partir das 17h, será realizada a noite de autógrafos do livro “Profissional de Seguros – histórias, estratégias e visões de profissionais que fazem a diferença no mercado de seguros”. A obra é uma realização do programa Profissional de Seguros e reuniu 50 corretores de todo Brasil para compartilhar suas experiências e expertises no setor.

O evento é aberto ao público e será realizado na biblioteca da Universidade Anhembi Morumbi, no Campus Mooca. Durante o evento desta sexta-feira será realizado também uma rodada literária. Vários temas que foram abordados no livro serão debatidos em painéis com cerca de 20 minutos de duração.

Além da participação dos coautores, os painéis serão mediados por Fábio Sorolla e Marcello Brancacci – coordenadores do livro e apresentadores do programa Profissional de Seguros; por Welinton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina do InsureMO; e pelo jornalista William Anthony.

O livro “Profissional de Seguros – histórias, estratégias e visões de profissionais que fazem a diferença no mercado de seguros” foi produzido em parceria com a Casa Editorial Be Amazing, e conta com participação especial de Luiz Morales, um dos fundadores da União dos Corretores de Seguros (UCS); e prefácio assinado por Boris Ber, presidente do Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP).

“Este livro oferece insights valiosos e estratégias práticas que estão transformando a forma como o mercado é percebido e praticado. Acredito que é uma referência indispensável para profissionais e interessados em entender as dinâmicas do mercado de seguros, além de ser uma fonte inesgotável de inspiração e aprendizado”, disse Sorolla.

“Por isso, queremos convidar todos que atuam no ecossistema de seguros a participar deste evento. Será uma excelente ocasião para explorar as tendências atuais e futuras do nosso mercado, em um ambiente repleto de networking e aprendizado”, completou Brancacci.

Vale lembrar que o lançamento oficial aconteceu durante uma sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo, no dia 07 de fevereiro, e contou com presença dos coautores e seus convidados, membros da imprensa e a vereadora Edir Sales, que também apoiou a obra. Os interessados em adquirir o livro podem enviar um e-mail para contato@profissinaldeseguros.com.br e garantir seu exemplar.

Há quase seis anos no ar, o programa Profissional de Seguros recebe semanalmente convidados para debater temas que podem contribuir com o crescimento dos negócios e o desenvolvimento pessoal de todos que atuam no ecossistema de seguros. O talk show é transmitido todas às quintas-feiras, às 18 horas, pela Rádio ExclusivaFM-SP (97,9 FM/SP) – a maior web rádio do país – e pelas páginas do @profissionaldesegurosoficial no Youtube e no Facebook.

Serviço

Noite de autógrafos: livro “Profissional de Seguros – histórias, estratégias e visões de profissionais que fazem a diferença no mercado de seguros”

Data: 28 de março de 2025

Horário: das 17h às 20h30

Local: Biblioteca da Universidade Anhembi Morumbi, Campus Mooca

End.: Dr. Almeida Lima, 1134 – Mooca

Sobre o programa Profissional de Seguros

O programa Profissional de Seguros foi criado em 2019 e é apresentado pelos empresários Fábio Sorolla e Marcello Brancacci. É direcionado a todos que atuam na indústria de seguros, especialmente aqueles que enfrentam desafios de crescimento, expansão, ou buscam meios para turbinar seus resultados e atingir seus objetivos e metas. Transmitido simultaneamente pela Rádio Exclusiva (97,9 FM) – a maior web rádio do país – e pelas páginas do @profissionaldesegurosoficial no Youtube e Facebook, o talk show vai ao ar todas as quintas-feiras, das 18h às 19h.