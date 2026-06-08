Liliane Guimarães CEO da Lawmed marca presença em um dos mais relevantes fóruns jurídicos e institucionais do mundo

A participação da Lawmed no Fórum de Lisboa 2026 proporcionou uma importante oportunidade de acompanhar debates de alto nível sobre os desafios contemporâneos relacionados ao trabalho, à tecnologia, à governança pública e ao desenvolvimento social.

Entre os temas centrais discutidos, destacou-se a evolução histórica das relações de trabalho e a tendência global de revisão das jornadas laborais, impulsionada pelos avanços tecnológicos e pelos ganhos de produtividade. O debate evidenciou a necessidade de equilibrar competitividade econômica, sustentabilidade dos sistemas de proteção social e qualidade de vida dos trabalhadores.

Outro ponto de grande relevância foi o impacto da transformação digital e da inteligência artificial na sociedade. Os palestrantes enfatizaram que as inovações tecnológicas estão redefinindo modelos produtivos, exigindo novas competências profissionais, modernização regulatória e fortalecimento das instituições públicas e privadas.

A discussão também abordou os desafios econômicos contemporâneos, especialmente aqueles relacionados à inflação, ao crescimento econômico e à geração de empregos. Foi ressaltada a importância de políticas públicas integradas capazes de promover estabilidade econômica sem comprometer o desenvolvimento social.

A educação apareceu como elemento transversal em todo o debate, sendo apontada como ferramenta indispensável para a adaptação da sociedade às novas demandas do mercado de trabalho e às transformações provocadas pela economia digital.

Reflexões para o setor de seguros e perícias médicas

Os temas debatidos possuem especial relevância para o mercado segurador e para as atividades de perícia médica, assistência técnica judicial e regulação de sinistros. As mudanças demográficas, os novos modelos de trabalho, a ampliação do uso de tecnologiase a necessidade crescente de segurança jurídica exigem soluções cada vez mais especializadas e fundamentadas em evidências técnicas.

Nesse contexto, a Lawmed reafirma seu compromisso com a inovação, a excelência técnica e o acompanhamento permanente das transformações que impactam o setor de seguros, contribuindo para decisões mais seguras, transparentes e sustentáveis.

O Fórum de Lisboa 2026 reforçou a importância da construção de um ambiente institucional capaz de harmonizar inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e proteção social. Os debates evidenciaram que o futuro exigirá organizações preparadas para atuar em um cenário cada vez mais dinâmico, complexo e interconectado.

Mais uma vez, a Lawmed esteve presente nos principais fóruns internacionais de discussão, acompanhando tendências, fortalecendo relacionamentos institucionais e trazendo conhecimento estratégico para seus clientes e parceiros.