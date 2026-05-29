James Maganha, country manager da empresa no Brasil, participou de painel sobre parcerias entre plataformas, seguradoras e insurtechs

A Klimber, plataforma de seguros embarcados com IA nativa voltada à integração e automação da distribuição em canais digitais, foi patrocinadora do Insurtech Brasil 2026, um dos principais encontros de inovação, tecnologia e canais de distribuição do mercado segurador. Com mais de 99% de suas transações automatizadas end-to-end, mais de 19 milhões de segurados protegidos na região e mais de 700 milhões de apólices emitidas, a insurtech reforça no evento sua aposta em modelos de distribuição mais integrados, escaláveis e conectados à jornada do cliente.

O encontro, que aconteceu dia 28 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, contou com a participação de James Maganha, country manager da Klimber no Brasil, no painel “Parcerias Tripartites Plataforma + Insurtech + Seguradora: novas perspectivas de distribuição”, ao lado de Paula Toguchi, AVP Business Solutions da MetLife Xcelerator Latam, e Cesar Henrique Candido, do C6 Bank.

A participação da Klimber reforça o avanço do seguro embarcado e dos modelos de distribuição baseados em tecnologia, dados e integração entre diferentes agentes do ecossistema. A companhia atua conectando seguradoras, parceiros e usuários por meio de uma plataforma digital escalável, voltada a tornar a aquisição, gestão e administração de seguros mais simples, rápida e eficiente.

No painel, James Maganha discutiu como a atuação coordenada entre plataformas digitais, seguradoras e insurtechs pode ampliar a oferta de seguros de forma mais aderente à jornada do cliente. Parao executivo, esse modelo representa uma evolução em relação à distribuição tradicional, ao permitir maior dinamismo na criação, teste e adaptação de produtos.

Segundo Maganha, cada parte tem um papel estratégico nessa equação. A plataforma conhece o cliente, seu perfil, suas necessidades e o melhor momento para apresentar a oferta. A seguradora contribui com produto, gestão de risco e inovação contínua. Já a insurtech viabiliza a operação por meio de tecnologia, integração e escalabilidade, garantindo que o ciclo de vida do produto funcione de forma fluida, independentemente da complexidade envolvida.

“Com uma tecnologia menos burocrática e mais flexível, conseguimos gerar valor em diferentes frentes, da velocidade de integração à experiência do cliente e à inteligência de distribuição. O produto passa a ser ofertado de forma mais personalizada, sem a necessidade de criar pacotes fechados para cada jornada. Seguimos acreditando que tecnologia e proximidade precisam caminhar juntas, pois nenhum algoritmo substitui a escuta ativa, a empatia ou a compreensãogenuína de quem está do outro lado”, afirma James Maganha.

O executivo também destacou que uma parceria bem desenhada vai além de uma simples integração comercial. Para a Klimber, esse modelo exige confiança, governança e participação efetiva das partes na construção da oferta, na jornada de uso e na experiência do segurado.

“Todos são responsáveis pela conversão. A insurtech precisa tornar a jornada fluida, a seguradora deve desenhar um produto com valor real para o segurado e a plataforma, por ter acesso ao cliente, tem um papel decisivo para ajustar a oferta ao perfil e ao momento certo”, completa Maganha.

Com o patrocínio ao Insurtech Brasil 2026, a Klimber reforça seu posicionamento como parceira tecnológica para seguradoras, plataformas digitais e canais de distribuição que buscam ampliar o acesso ao seguro por meio de jornadas mais simples, integradas e escaláveis.

Foto: James Maganha, country manager da empresa no Brasil, participou de painel sobre parcerias entre plataformas, seguradoras e insurtechs