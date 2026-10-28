INSCRIÇÕES ABERTAS – ANSP Café | OBSERVATÓRIO PERMANENTE DA SAÚDE – OPS 2050

O OPS2050 parte da visão de que a saúde deve ser tratada como uma política de Estado. Por meio de cenários de longo prazo e inteligência de dados, o Observatório acompanha as transformações da saúde brasileira e produz conhecimento para orientar decisões sustentáveis e contribuir para a construção do futuro da saúde no Brasil.
04 de novembro de 2026 (quarta-feira)
⏰ Às 9h30
📍 Evento presencial – Local: SINCOR-SP – R. Líbero Badaró, 293, 29º andar, Centro Histórico de São Paulo, São Paulo.
🔗 Inscrições abertas: https://forms.gle/kXxiS556c2WKGHUC8
Programação:
Abertura:
Ac. Marcio Coriolano – Vice-presidente do Conselho Superior da ANSP
Debatedores:
Ac. Fernando Silveira Filho – Presidente Executivo da ABIMED
Prof. Lino Rodrigues – Professor Doutor da Universidade de São Paulo
Mediação:
Ac. Antonio Westenberger – Coordenador da Cátedra de Saúde da ANSP
Encerramento:
Ac. Edmur de Almeida – Presidente da ANSP
Coordenação:
Ac. Ana Paula Costa – Diretora de Eventos da ANSP
Ac. Antonio Westenberger – Coordenador da Cátedra de Saúde da ANSP
Realização:
ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência
ABIMED – Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde
Patrocínio:
ABIMED – Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde
Ícone – Consultoria Atuarial
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