INSCRIÇÕES ABERTAS – ANSP Café | OBSERVATÓRIO PERMANENTE DA SAÚDE – OPS 2050

O OPS2050 parte da visão de que a saúde deve ser tratada como uma política de Estado. Por meio de cenários de longo prazo e inteligência de dados, o Observatório acompanha as transformações da saúde brasileira e produz conhecimento para orientar decisões sustentáveis e contribuir para a construção do futuro da saúde no Brasil.

04 de novembro de 2026 (quarta-feira)

⏰ Às 9h30

📍 Evento presencial – Local: SINCOR-SP – R. Líbero Badaró, 293, 29º andar, Centro Histórico de São Paulo, São Paulo.

🔗 Inscrições abertas: https://forms.gle/kXxiS556c2WKGHUC8

Programação:

Abertura:

Ac. Marcio Coriolano – Vice-presidente do Conselho Superior da ANSP

Debatedores:

Ac. Fernando Silveira Filho – Presidente Executivo da ABIMED

Prof. Lino Rodrigues – Professor Doutor da Universidade de São Paulo

Mediação:

Ac. Antonio Westenberger – Coordenador da Cátedra de Saúde da ANSP

Encerramento:

Ac. Edmur de Almeida – Presidente da ANSP

Coordenação:

Ac. Ana Paula Costa – Diretora de Eventos da ANSP

Ac. Antonio Westenberger – Coordenador da Cátedra de Saúde da ANSP

Realização:

ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência

ABIMED – Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde

Patrocínio:

ABIMED – Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde

Ícone – Consultoria Atuarial

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