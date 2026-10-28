Mediservice ultrapassa a marca de 1 milhão de vidas assistidas em planos médicos e amplia atuação no mercado de saúde suplementar

Compartilhamento de rede e soluções personalizadas fortalecem a atuação da operadora que faz parte da Bradsaúde – A Mediservice, uma das operadoras pertencentes a Bradsaúde, ultrapassou a marca de 1 milhão de vidas assistidas em planos médicos, sendo aproximadamente 100 mil vidas na modalidade tradicional e 900 mil vidas em compartilhamento de rede com outras operadoras, consolidando sua atuação no mercado de saúde suplementar.

O resultado reforça a relevância da companhia na oferta de soluções de gestão de saúde, com destaque para o compartilhamento de rede e o atendimento às necessidades específicas de empresas e autogestões.

No modelo de compartilhamento de rede, a Mediservice disponibiliza sua estrutura de prestadores médico-hospitalares credenciados para atender principalmente grupos de autogestão —modalidade e m que operadoras são responsáveis pela gestão dos planos de saúde de seus empregados ou associados. A iniciativa contribui para ampliar o acesso à assistência, oferecer maior capilaridade geográfica e favorecer a eficiência operacional.

“Ultrapassar 1 milhão de vidas assistidas é um marco importante para a Mediservice e reflete a confiança de nossos clientes e parceiros na capacidade de entrega da companhia. Nosso compromisso é seguir desenvolvendo soluções que combinem qualidade assistencial, eficiência e flexibilidade, respeitando as necessidades de cada operação”, afirma Fabio Daher, diretor da Mediservice.

Além do compartilhamento de rede, a Mediservice atua como provedora de planos de saúde corporativos, no modelo de pós-pagamento. A operadora também oferece ferramentas tecnológicas para monitoramento de contas médicas e soluções digitais voltadas à simplificação da jornada dos beneficiários.

Entre os serviços disponíveis estão o reembolso 100% on-line, a plataforma de telemedicina Saúde Digital e o acesso à rede de clínicas Meu Doutor Novamed, que oferece atendimento com foco em atenção primária, exames e consultas especializadas.

A combinação entre estrutura médico-hospitalar, tecnologia e soluções de gestão permite à Mediservice atender diferentes perfis de clientes e contribuir para a sustentabilidade das operações de saúde. Com a marca de 1 milhão de vidas assistidas, a companhia reforça sua estratégia de ampliar a atuação e fortalecer parcerias no setor.

Sobre a Mediservice

A Mediservice atua como operadora de planos de saúde desde 1987 e integra a Bradsaúde, o mais completo ecossistema de saúde do país. Com presença em todas as regiões do país, a companhia oferece soluções para o mercado de saúde suplementar e odontológicos, incluindo planos corporativos e compartilhamento de rede médico-hospitalar para operadoras e auto gestões. Sua atuação combina rede credenciada, ferramentas de gestão, serviços digitais e soluções assistenciais voltadas às necessidades de clientes e beneficiários.