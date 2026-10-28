MAG Corporate e SVN Investimento promovem encontro sobre macroeconomia, neurociência e decisões estratégicas

A MAG Corporate Parcerias Financeiras promoveu encontro com a SVN Investimento no mês de em outubro, na Matriz de Negócios da MAG, em São Paulo. A iniciativa reuniu especialistas para discutir os desafios que influenciam as decisões de empresas e investidores, com reflexões sobre as perspectivas para a economia brasileira e as competências necessárias para atuar em um ambiente de mudanças aceleradas.

A programação contou com apresentações do professor Gilmar Mendes, que abordou o cenário macroeconômico nacional, e da neurocientista Carla Tieppo, que discutiu a aplicação da neurociência aos negócios. A proposta foi aproximar diferentes áreas do conhecimento para ampliar a compreensão dos fatores que afetam o planejamento, a gestão de riscos e a construção de estratégias de longo prazo.

Na análise econômica, um dos pontos destacados foi o potencial de crescimento das regiões Centro-Oeste e Nordeste na próxima década. A discussão também abordou os desafios da produtividade brasileira e a importância da previsibilidade econômica para estimular investimentos e sustentar o desenvolvimento do país.

O cenário apresentado trouxe reflexões sobre as mudanças estruturais da economia nacional e seus possíveis desdobramentos para empresas e investidores, destacando a importância da leitura de cenários e da avaliação de riscos para orientar decisões de negócios.

A perspectiva comportamental complementou essa análise. Em sua apresentação, Carla Tieppo explorou como o funcionamento do cérebro influencia escolhas individuais e coletivas, especialmente em ambientes marcados pelo excesso de informações, pela incerteza epela rápida evolução tecnológica.

A especialista também discutiu os impactos de tecnologias como inteligência artificial, computação quântica e biotecnologia sobre os negócios e a sociedade, incluindo possíveis transformações relacionadas à longevidade humana. Entre os temas abordados estiveram os vieses cognitivos, a influência das emoções nas decisões e a importância de desenvolver competências como adaptabilidade, curiosidade, agilidade e pensamento sistêmico.

Ao conectar as perspectivas econômica e comportamental, o encontro destacou como a análise de dados e a compreensão dos fatores humanos podem contribuir para decisões mais consistentes, especialmente em um ambiente de constantes mudanças.

Conhecimento e visão de longo prazo

A realização do encontro integra a proposta de aproximação entre a MAG Corporate e a SVN Investimento, conectando a experiência da MAG nos segmentos de seguros e previdência à atuação da SVN em investimentos e gestão patrimonial. A iniciativa busca ampliar o diálogo com clientes e parceiros por meio de conteúdos relacionados aos desafios econômicos, à gestão de riscos e ao planejamento de longo prazo.

Com quase dois séculos de história no Brasil e integrante do Grupo Aegon, a MAG reúne experiência nos mercados de seguros e previdência. A SVN Investimento, por sua vez, atua no segmento de investimentos e gestão patrimonial, em um ambiente no qual a análise de cenários e a construção de estratégias consistentes são elementos relevantes para a tomada de decisão.

Ao aproximar especialistas e diferentes campos do conhecimento, o encontro reforça a importância de espaços de discussão que contribuam para a leitura das transformações em curso e para a identificação de oportunidades. A iniciativa também fortalece a proposta da MAG Corporate e da SVN Investimento de promover a troca de experiências e ampliar o repertório de lideranças, contribuindo para decisões mais estratégicas diante dos desafios econômicos e tecnológicos.

Sobre a MAG:



A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 8 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 1 trilhão. Está presente em64 unidades pelo país, contando com mais de 2,3 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 12 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil (Great Place to Work 2026) e no Rio de Janeiro por duas vezes consecutivas (Great Place to Work 2025 e 2026). Além disso, éum dos destaques entre as 50 melhores empresas do ranking América Latina. O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de LongevidadeMAG.