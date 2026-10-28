GRISTEC promove debate sobre o novo Estatuto da Segurança Privada na Fenatran 2026

Painel reunirá representantes da Polícia Federal, da FENAVIST e da NTC&Logística para discutir responsabilidades de prestadores e contratantes – A GRISTEC promove, no dia 10 de novembro de 2026, às 19h, durante a Fenatran 2026, o painel “Novo Estatuto da Segurança Privada: o que transportadoras e embarcadores precisam fazer agora”.

O encontro vai discutir os impactos do novo marco regulatório para o setor de transporte e logística. A proposta é abordar, de forma prática, quem está sujeito às regras, quais responsabilidades devem ser consideradas por prestadores e contratantes e como as empresas podem se preparar para o processo de adequação.

A mediação será de Bruna Medeiros, presidente da GRISTEC e CEO da Trans Sat. Participam do painel a Dra. Denise Tenório, da Polícia Federal, com a perspectiva regulatória; Dr. Felipe Villarinho, advogado da FENAVIST, com a visão das empresas prestadoras de serviços de segurança privada; e Eduardo Ferreira Rebuzzi, presidente da NTC&Logística, representando a perspectiva das transportadoras enquanto contratantes e usuárias desses serviços.

A programação prevê discussões sobre os critérios para identificar atividades submetidas à regulamentação, os cuidados na contratação e homologação de fornecedores, as responsabilidades de cada parte e a integração entre prestadores e operações logísticas. O painel também abordará estruturas próprias de segurança e os pontos que as empresas podem verificar para iniciar sua preparação.

O debate terá duração sugerida de 60 minutos e busca ampliar a compreensão do tema para toda a cadeia logística. A segurança privada não diz respeito apenas às empresas que prestam esses serviços. As organizações contratantes também precisam compreender o que contratam, de quem contratam e quais responsabilidades devem observar.

Serviço

Painel FENATRAN 2026: Novo Estatuto da Segurança Privada: o que transportadoras e embarcadores precisam fazer agora

Data: 10 de novembro de 2026

Horário: 19h

Local: Fenatran 2026

Inscrições: https://www.fenatran.com.br/pt-br.html

Sobre a GRISTEC: A GRISTEC, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, é uma entidade patronal, fundada em 2005. Reúne empresas do setor de gerenciamento de riscos, rastreamento e telemetria, em todo o Brasil.

Foto: Bruna Medeiros, presidente da GRISTEC e CEO da Trans Sat