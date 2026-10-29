Fórum Mário Petrelli marca presença no CQCS Inovação 2026

Um dos destaques é o painel exclusivo do Fórum “O Presente e o Futuro do Seguro: O Corretor no Centro da Decisão” – O Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros marcará presença, mais uma vez, no CQCS Inovação 2026, considerado o maior evento de inovação em seguros da América Latina. Na ocasião, seus membros compartilharão visões e propostas para impulsionar o desenvolvimento do mercado segurador e contribuir para uma sociedade mais protegida, diante das transformações digitais e do avanço das tecnologias disruptivas no setor.

Além da participação de seus membros — Helder Molina, CEO do Grupo MAG; Pedro Pereira de Freitas, presidente da allseg seguradora; Armando Vergilio, presidente da Fenacor; Robert Bittar, vice-presidente da Fenacor; Camila Leal, head de Seguros do escritório Mattos Filho Advogados; e Rodrigo Botti, country head da Lockton Re — em painéis do evento, o Fórum contará, assim como na edição de 2025, com um painel exclusivo. Com o tema “O Presente e o Futuro do Seguro: O Corretor no Centro da Decisão”, o debate será realizado no dia 5 de novembro, às 15h10.

Números expressivos

Segundo Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS, idealizador do evento e membro do Fórum Mário Petrelli, “com o tema ‘Transformando o Seguro’, o evento deste ano será bem maior do que o anterior, com três espaços extras — Estádio Tech, Arena do Corretor e DemoStage —, 210 palestras, além de 12 keynotes internacionais, 70 painéis com mais de 50 CEOs de empresas de seguros e caminhando para ultrapassarmos a marca de 3.000 pessoas, que foi a marca do ano passado”.

Doria também destacou a importância do painel exclusivo do Fórum Mário Petrelli, dedicado ao papel do corretor de seguros na evolução do setor.

“Como um grande centro de inteligência do seguro, o Fórum vai prestigiar o nosso evento com o painel focado no corretor, com três grandes autoridades do setor: Marco Antônio Gonçalves (presidente do Conselho Consultivo da MAG Seguros), na sua jornada de décadas de segurador, atendendo os corretores seja na área de benefícios ou de ramos elementares; Boris Ber, uma grande liderança em São Paulo e presidente do maior sindicato do país, o Sincor-SP, e Robert Bittar, vice-presidente da Fenacor, um importante corretor de seguros. Esse é um painel que vai trazer a inteligência do corretor para o futuro”.

Para Marco Antonio Gonçalves, Diretor-presidente do Fórum Mário Petrelli, o evento é uma oportunidade única. “É o momento de somar a experiência do Fórum com a vivência do mercado, em busca de soluções para uma sociedade mais protegida e contribuir para a consolidação do corretor de seguros como o grande canal de distribuição do mercado”.

Sobre o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros

Fundado em 10/03/2021, o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros nasceu com o propósito de ser um espaço independente, plural e estratégico de debate, reflexão e construção de caminhos para o fortalecimento do seguro e resseguro no Brasil.

Desde a sua fundação, o Fórum reúne líderes, executivos, acadêmicos, especialistas e representantes de diferentes segmentos do setor. Hoje são 24 membros ativos, comprometidos com a evolução contínua desse mercado.