EXPO ABGR 2025: Alper destaca os impactos da Lei 14.599/23 e a necessidade de evoluir a prevenção de acidentes com cargas

A segurança no transporte de cargas no Brasil ganhou um novo e urgente capítulo com a Lei 14.599/23, e o setor logístico ainda apresenta dúvidas em como se adaptar. Foi com essa premissa que Denis Teixeira, vice-presidente sênior de Transportes, Logística e da Alper Network, trouxe um panorama aprofundado na EXPO ABGR 2025, destacando a necessidade de Programas de Gestão de Riscos personalizados para mitigar acidentes e perdas.

A nova legislação trouxe mudanças significativas para o setor de transportes e logística, e muitas empresas ainda buscam entender como se adaptar para mitigar novas exposições a riscos. O objetivo da palestra foi justamente esclarecer esses pontos e demonstrar a importância de uma abordagem proativa e estruturada.

“A Lei 14.599/23 alterou responsabilidades e exigências no transporte rodoviário de cargas. Muitas companhias acreditam que ter um seguro de carga é o suficiente, mas a nova realidade exige uma visão mais ampla”, explicou Denis Teixeira. “É fundamental implementar um Programa de Gestão de Riscos amplo, que vá desde a análise contratual com transportadoras até o monitoramento e a resposta a sinistros. Na Alper, nosso foco é exatamente este: mapear, avaliar e mitigar as ameaças para que nossos clientes possam operar com segurança e eficiência. Mais do que seguros, construímos juntos proteção e segurança.”

Um ponto fundamental do debate levantado pelo executivo da Alper foi o aperfeiçoamento tecnológico que o mercado tem empregado para proteção de cargas contra o roubo/furto, mas a falta de avanço na prevenção de acidentes, hoje um dos principais problemas causadores de sinistros.

“Transportar carga no brasil é uma aventura. A sinistralidade tem aumentado, mas os impactos da Lei 14.599 já foram totalmente absorvidos. O descolamento atual da sinistralidade se dá mais por conta da não aderência ao gerenciamento de risco e aumento de exposição. Passamos décadas desenvolvendo tecnologias contra o roubo de carga, mas não evoluímos processos que diminuam os acidentes. Existe muita tecnologia, mas pouco aproveitada no processo de risco de acidente”, alertou.

A palestra de Denis Teixeira no principal evento do setor representa um posicionamento importante da Alper, que tem se destacado por seu trabalho de ser mais do que uma corretora de seguros, e sim uma verdadeira parceira na gestão de riscos, entregando conhecimento técnico e soluções personalizadas que garantem a tranquilidade para a tomada de decisão dos gestores.

A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do país, marcou presença no XVI Seminário de Gestão de Riscos e Seguros – EXPO ABGR 2025, realizado nos dias 12 e 13 de agosto no WTC Events Center, em São Paulo. Para saber mais sobre Riscos Corporativos e ter acesso à consultoria exclusiva da Alper Seguros, acesse www.alperseguros.com.br.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 29 escritórios pelo país, ao todo são 24 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Denis Teixeira, da Alper e Adailton Dias, vice-presidente da comissão de transportes da FenSeg, durante palestra na ABGR 2025 (foto: Thiago Quirino)