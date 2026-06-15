CVG-RJ e Excelsior Seguros destacam oportunidades do seguro de Responsabilidade Civil para profissionais de saúde

Cobertura ganha relevância como instrumento de proteção patrimonial e reputacional – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), em parceria com a Excelsior Seguros, promoveu no dia 10 de junho, em sua sede no Centro do Rio, um café da manhã com o tema “Seguro de Responsabilidade Civil para Profissionais de Saúde”.

A palestra foi conduzida por Mayra Garret, head de Responsabilidade Civil Profissional (RCP) da Excelsior Seguros, que destacou a importância dos corretores enxergarem o seguro de Responsabilidade Civil Profissional como uma ferramenta essencial de proteção patrimonial e reputacional.

Durante sua apresentação, a executiva ressaltou que o aumento da judicialização e da exposição dos profissionais de saúde aos riscos inerentes às suas atividades têm impulsionado a demanda por esse tipo de cobertura. Segundo ela, o produto representa uma oportunidade para que os corretores ampliem sua atuação e agreguem valor ao relacionamento com seus clientes.

A executiva também enfatizou a relevância da parceria entre a Excelsior Seguros e o CVG-RJ. “Existe uma forte sinergia entre as carteiras de seguro de Vida e de Responsabilidade Civil Profissional, criando oportunidades para que os corretores desenvolvam novos negócios a partir da própria base de clientes”, disse Mayra.

Para a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, “o segmento de Responsabilidade Civil Profissional tem um enorme potencial de crescimento, especialmente diante do aumento da demanda por proteção em diversas atividades. Para os corretores, é uma excelente oportunidade de oferecer soluções cada vez mais alinhadas às necessidades dos clientes.”

Pela Excelsior Seguros também prestigiaram o evento Gabriela Ribeiro, gerente de marketing e Luise Soares, gerente comercial e também diretora adjunta do CVG-RJ. Representando a diretoria do Clube estiveram ainda, Jacqueline Sorensen, diretora de ensino e Wellington Costa, diretor adjunto.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Da esquerda para a direita: Gabriela Ribeiro, gerente de marketing da Excelsior Seguros; Mayra Garret, head de RCP da Excelsior Seguros; Sonia Marra, presidente do CVG-RJ; Luise Soares, gerente comercial da Excelsior Seguros e diretora adjunta do CVG-RJ; Jacqueline Sorensen, diretora de ensino do CVG-RJ e Wellington Costa, diretor adjunto do CVG-RJ

(*) Foto: Divulgação