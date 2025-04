CSP-MG leva capacitação e integração a Uberlândia em parceria com ASCORSEG

Evento, que reuniu 130 participantes, teve o patrocínio da Bradesco Vida e Previdência, e apoio institucional do Sincor-MG – Com o objetivo de expandir as fronteiras do conhecimento técnico e fortalecer o mercado, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) e a Associação dos Corretores de Seguros do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (ASCORSEG) promoveram, no dia 24 de abril, o evento “Seguros de Vida: o futuro do mercado está em suas mãos”, em Uberlândia/MG. A iniciativa faz parte do “Projeto Minas em Movimento – CSP-MG 15 anos”.

A ação contou com patrocínio da Bradesco Vida e Previdência (BVP) e apoio institucional do Sincor-MG, e reuniu cerca de 130 corretores de seguros do Triângulo Mineiro, assessorias e colaboradores de beneméritas, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberlândia.

O ponto alto da manhã foi a palestra do corretor de Seguros Rogério Araújo, CEO da TGL Consultoria, que conduziu uma apresentação envolvente e inspiradora. Com vasta experiência no setor e uma abordagem prática, Rogério compartilhou insights valiosos sobre comportamento do consumidor, oportunidades de negócios e a transformação do corretor em agente de impacto social.

Durante apresentação, ele destacou como a venda de seguros de vida vai além de uma transação comercial – “trata-se de um ato de proteção e responsabilidade, capaz de transformar histórias e garantir tranquilidade para milhares de famílias”. Ao longo de sua fala, apresentou dados, exemplos reais e estratégias de abordagem consultiva que geraram forte identificação com o público.

“Agradeço imensamente pelos ensinamentos na palestra de hoje. Foi muito enriquecedor! O CSP-MG e a ASCORSEG estão de parabéns!”, disse Túlio Gustavo, da Haniel Corretora de Seguros, um dos muitos participantes que elogiaram a apresentação.

A atuação de Rogério Araújo se estendeu ao debate que encerrou a programação do evento. Com sua postura didática e interativa, ele respondeu a diversas perguntas da plateia e contribuiu significativamente para aprofundar os temas discutidos.

Após a palestra principal, o evento contou com a apresentação da Bradesco Vida e Previdência (BVP), patrocinadora oficial do encontro, que abordou temas estratégicos sobre o segmento. Os superintendentes Paulo Rebelo (Comercial em Minas Gerais) e Alex Queiroz (Comercial Sênior) compartilharam uma visão abrangente do cenário atual dos ramos de vida e previdência, destacando as perspectivas de crescimento e as oportunidades para os corretores que atuam nessas áreas.

A exposição incluiu uma análise das tendências de consumo, do comportamento do cliente e da importância da proteção financeira no contexto contemporâneo. Os executivos também detalharam o portfólio completo da companhia, com foco em produtos inovadores, soluções personalizadas e assistências que agregam valor às ofertas comerciais das corretoras. A participação da BVP reforçou o compromisso da empresa com a qualificação do mercado e com o fortalecimento do relacionamento com os profissionais do interior de Minas Gerais.

O encontro teve sequência com uma mesa-redonda conduzida pelo diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, reunindo lideranças do setor para um debate de alto nível. Participaram do debate Rogério Araújo, João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG; Renata Marinho, vice-presidente da ASCORSEG; Divino de Paula, vice-presidente do Sincor-MG; Paulo Rebelo, da BVP, e a presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Andreia Padovani.

“O CSP-MG quer expandir as fronteiras de sua atuação, chegando também presencialmente a regiões como Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Sul de Minas, que já acompanhavam nossos eventos de forma online por meio do canal da entidade no YouTube. Esse é um movimento estratégico do Clube, que tem como missão estimular o desenvolvimento dos seguros de pessoas por meio da capacitação e da troca de experiências. Uberlândia foi o ponto de partida ideal: um mercado forte, com profissionais engajados e parceiros comprometidos com o crescimento do setor. Estamos muito satisfeitos com a receptividade e com o sucesso do evento”, destacou o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

O diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, ressaltou que, com esse projeto, o Clube dá um passo importante ao realizar eventos presenciais em parceria com as associações de corretores locais, em regiões onde, até então, a entidade só conseguia chegar por meio de transmissões remotas. “Estamos fortalecendo laços, promovendo conhecimento e ampliando nossa atuação de forma efetiva. Já temos outros dois eventos em discussão, o que reforça nosso compromisso com a valorização do corretor em todas as regiões de Minas Gerais”, acrescentou.

Para a vice-presidente da ASCORSEG, Renata Marinho, o encontro foi um marco para a entidade e a região. “Minha gratidão pela oportunidade de participar desta realização, abrindo portas para que o conhecimento e a experiência cheguem a mais locais. Que esses profissionais transformem suas vidas e a de seus clientes com a proteção necessária e adequada. Sou imensamente grata pelo voto de confiança em iniciar esse movimento a partir de Uberlândia.”

Durante o encontro, Renata Marinho e Divino de Paula reforçaram o convite para que os corretores da região se associem à ASCORSEG e ao Sincor-MG como forma de fortalecer as entidades representativas e ampliar a união da categoria.

A presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Andrea Padovani, também reforçou o apoio às iniciativas do CSP-MG. “O Sindicato está próximo do Clube e acompanha de perto suas ações em prol da valorização do mercado de seguros. Estaremos juntos sempre que o propósito for o desenvolvimento coletivo do nosso setor”, finalizou.

Foto: Evento em Uberlândia reuniu corretores de seguros, lideranças do CSP-MG, ASCORSEG, Sincor-MG, Bradesco Vida e Previdência (BVP), SindSeg MG/GO/MT/DF e contou com palestra do corretor Rogério Araújo

(*) Foto: Mauro Marques