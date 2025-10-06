Coquetel de lançamento oficial do livro “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil” será no dia 29 de Outubro em SP!

A EnterBooks Edições (Editora da Agência Seg News) realizará um Coquetel de Lançamento e Noite de Autógrafos do Livro: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil. Uma obra com a participação de 24 Coautores através de artigos sobre temas relevantes relacionados ao Seguro Garantia.
ADESÃO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO: DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL
29 DE OUTUBRO – 19h00 ás 22h00
COQUETEL E NOITE DE AUTÓGRAFOS DOS LIVROS:
*DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL
*DICIONÁRIO TRILÍNGUE DE SEGUROS (PORT-INGLÊS-ESPANHOL)
LOCAL: BUFFET RED PEPPER EVENTOS (RESTAURANTE DO INSTITUTO DE ENGENHARIA – Rua Dr Dante Pazzanese, 120)
Adquira o seu exemplar no link e participe do evento:
Compre aqui
https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/livro-desenvolvimento-e-importancia-do-seguro-garantia-no-brasil/
DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL
COM ARTIGOS DE 24 COAUTORES ESPECIALISTAS!
Preço do livro: R$ 165,00
Publicação Impressa
Conteúdo: 404 Páginas
Produção e Impressão: Enter Books Edições (Apoio Filos Editora)
Editora da Agência Seg News
Registrado na CBL Câmara Brasileira do Livro
ISBN (International Standard Book Number): 978-65-5391-790-3