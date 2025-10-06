Coquetel de lançamento oficial do livro “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil” será no dia 29 de Outubro em SP!

A EnterBooks Edições (Editora da Agência Seg News) realizará um Coquetel de Lançamento e Noite de Autógrafos do Livro: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil. Uma obra com a participação de 24 Coautores através de artigos sobre temas relevantes relacionados ao Seguro Garantia.

ADESÃO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO: DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL

29 DE OUTUBRO – 19h00 ás 22h00

COQUETEL E NOITE DE AUTÓGRAFOS DOS LIVROS:

*DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL

*DICIONÁRIO TRILÍNGUE DE SEGUROS (PORT-INGLÊS-ESPANHOL)

LOCAL: BUFFET RED PEPPER EVENTOS (RESTAURANTE DO INSTITUTO DE ENGENHARIA – Rua Dr Dante Pazzanese, 120)

Adquira o seu exemplar no link e participe do evento:

Compre aqui

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/livro-desenvolvimento-e-importancia-do-seguro-garantia-no-brasil/

DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL

COM ARTIGOS DE 24 COAUTORES ESPECIALISTAS!

Preço do livro: R$ 165,00

Publicação Impressa

Conteúdo: 404 Páginas

Produção e Impressão: Enter Books Edições (Apoio Filos Editora)

Editora da Agência Seg News

Registrado na CBL ­ Câmara Brasileira do Livro

ISBN (International Standard Book Number): 978-65-5391-790-3