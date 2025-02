Conec 2025 terá show de Péricles

O Sincor-SP acaba de confirmar o show de Péricles no Conec 2025, congresso mais aguardado pelos corretores de seguros do Brasil. O artista fará o espetáculo no dia 26 de setembro, às 20h e 30. Para se inscrever no Conec, clique aqui:

Com sua voz inconfundível e um repertório repleto de sucessos, o cantor promete uma noite inesquecível para todos os corretores de seguros presentes no evento.

Péricles é ex-integrante do famoso grupo Exaltasamba, desde os primeiros anos da carreira do grupo até o final de fevereiro de 2012, quando decidiu seguir carreira solo. Além de cantor, é instrumentista e compositor.

O Conec 2025 vai acontecer de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, com o tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros. As inscrições para associados podem ser parceladas em até 9x de R$ 142,22. Os profissionais também têm opção de hospedagem no Hotel Holiday Inn, que fica a 350m do local do evento. (Fonte: Sincor-SP)