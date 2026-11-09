CCS-RJ promove encontro com a MAG Seguros para apresentar soluções de proteção e inclusão social

O Café com Sinergia apresentará seguro de doenças graves e cirurgias com condições especiais para associados do Clube e o projeto Favela Seguro, de inclusão social – O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) realiza, no dia 12 de novembro, às 10h, mais uma edição do Café com Sinergia, desta vez em parceria com a MAG Seguros e na sede da companhia, na Rua da Quitanda, no Centro do Rio. O encontro reunirá representantes da companhia para apresentar novidades em produtos e iniciativas que ampliam o acesso à proteção securitária.

Serão palestrantes Gê Coelho, autor do livro “Favela Seguros”; Rubens Gil Filho, diretor de Negócios da Favela Seguros e Favela Holding; Ronaldo Gama, diretor do Grupo MAG; e Jorge Marinho, gerente comercial da seguradora.

Entre os destaques da programação está a apresentação de uma apólice de seguro de vida com cobertura para doenças graves e cirurgias, desenvolvida com condições especiais para os associados do CCS-RJ. Além do Favela Seguro, projeto desenvolvido pela MAG Seguros com foco na inclusão securitária de pessoas que vivem em comunidades. A proposta é ampliar o acesso ao seguro de vida a esse público, promovendo a democratização da proteção e reforçando o papel social do mercado segurador.

Para a presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, “é muito importante apresentar aos nossos associados produtos que oferecem condições especiais de proteção, como o seguro para doenças graves e cirurgias, mas também dar visibilidade a iniciativas como o Favela Seguro. É um projeto que merece destaque por levar o seguro de vida a pessoas que vivem em comunidades, ampliando o acesso à proteção. Além de gerar oportunidades para os corretores, é uma ação de inclusão social que mostra como o mercado de seguros pode fazer a diferença na vida das pessoas”, destaca.

Importante: a participação é destinada a corretores de seguros com registro ativo na Susep.

Inscrições pelo formulário no link: https://forms.gle/62ibgudhVezjp3ut7

Serviço:

Evento: Café com Sinergia com a MAG Seguros

Data: 12 de novembro de 2026

Horário: 10h

Local: Sede da MAG Seguros – Rua da Quitanda, 159 – 11º andar – Centro – Rio de Janeiro

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/