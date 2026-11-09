Rodobens conquista prêmio Melhores do Seguro 2026 com projeto Novo Salto

Iniciativa da companhia também ficou entre os dez melhores cases do Prêmio Corretor Inovador do CQCS – A Rodobens conquistou o prêmio Melhores do Seguro 2026, promovido pela Revista Apólice, com o Novo Salto, iniciativa criada pela companhia para desenvolver e fortalecer sua rede de corretores e agentes de seguros. A premiação é concedida a empresas e projetos que se destacam no mercado segurador e contribuem para a sua evolução. Com o mesmo projeto, a Rodobens também ficou entre os dez melhores cases do Prêmio Corretor Inovador do CQCS.

A Revista Apólice e o CQCS são veículos especializados no mercado de seguros, com cobertura de negócios, tendências e transformações do segmento. Enquanto o Melhores do Seguro reconhece empresas e iniciativas de destaque, o Prêmio Corretor Inovador do CQCS valoriza projetos que apresentam novas soluções para o desenvolvimento do mercado segurador.

O Novo Salto foi estruturado para atender a diferentes perfis e momentos de atuação no mercado segurador. O projeto reúne três frentes: RB Agentes, RB Corretores e RB Legado. A primeira oferece suporte e capacitação a quem deseja ingressar no setor ou expandir sua atuação. A segunda é direcionada a corretores que buscam diversificar suas carteiras e abrir novas oportunidades de negócios. Já o RB Legado atende profissionais com carteiras consolidadas que desejam transferir a gestão operacional à Rodobens, com a garantia de continuidade no atendimento aos clientes.

“A conquista do Melhores do Seguro 2026 é especialmente importante porque reconhece uma iniciativa que coloca nossos parceiros no centro do desenvolvimento do negócio. O Novo Salto foi pensado para oferecer caminhos diferentes de crescimento, respeitando o perfil e o momento de cada profissional. Nosso objetivo é criar condições para que eles desenvolvam suas atividades, ampliem suas oportunidades e fortaleçam o relacionamento com seus clientes”, afirma Ronald Macedo, diretor de Seguros da Rodobens.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros — consórcio, seguros, crédito, leasing e locação —, suportado por uma plataforma sinérgica que integra rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz e Hyundai, além de veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais.

Com sede em São José do Rio Preto e presença em todo o território nacional, a companhia acumula mais de 75 anos de atuação e é reconhecida pela solidez, inovação e consistência de seus negócios, sendo a única administradora de consórcios com classificação AA+(bra) pela Fitch Ratings. A empresa também se destaca pela sua cultura organizacional, figurando entre as melhores empresas para trabalhar, com certificação Great Place to Work (GPTW), ao entregar uma experiência completa a clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Foto: Ronald Macedo, diretor de Seguros da Rodobens