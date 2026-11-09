Bradesco Seguros reforça atendimento a clientes afetados por eventos climáticos na Região Sul

Companhia ativou protocolo especial de atendimento e mobilizou equipes para acompanhar os sinistros registrados nas regiões afetadas – A Bradesco Seguros iniciou atendimento especial aos clientes impactados pelos eventos climáticos extremos que atingiram Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul nos últimos dias. Por meio do Radar BARE Monitoramento Climático, a companhia identificou os cenários de risco e ativou o Protocolo de Eventos Climáticos, com mobilização das áreas envolvidas para garantir agilidade no atendimento e suporte aos segurados.

Como parte da operação, a companhia também acionou o time da Central de Atendimento, reforçando sua estrutura para atender às demandas decorrentes dos eventos. Todos os sinistros registrados até o momento estão sendo acompanhados por uma equipe especializada, que permanece monitorando a evolução dos casos e prestando o devido suporte aos clientes. Granizo e vendaval são as principais motivos até agora.

De acordo com o levantamento operacional da companhia, até o dia 5 de novembro, foram registrados mais de 400 sinistros de Ramos Elementares (Residências, Empresas e Equipamentos) relacionados aos eventos climáticos na região. Até a atualização do levantamento, não havia registros de sinistros de Automóvel relacionados ao evento.

A ativação do protocolo reforça o compromisso da Bradesco Seguros em oferecer suporte aos clientes em situações de eventos climáticos severos, com agilidade, acompanhamento especializado e atenção às necessidades de cada segurado.

“Eventos climáticos extremos exigem uma atuação coordenada e respostas rápidas das seguradoras. Por isso, o monitoramento das condições meteorológicas é tão importante: ele nos permite identificar cenários de risco e mobilizar antecipadamente as equipes envolvidas. Com a ativação do Protocolo de Eventos Climáticos em toda a Região Sul, reforçamos nossa estrutura de atendimento para acompanhar cada ocorrência e oferecer o suporte necessário aos clientes. Nosso compromisso é garantir que o segurado tenha orientação, informação e acompanhamento durante todas as etapas do processo de sinistro”, afirma Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

CANAIS DE ATENDIMENTO

A Bradesco Seguros disponibiliza diferentes canais para atender segurados e corretores, pelos quais é possível abrir aviso de sinistro, acompanhar o andamento do processo e incluir documentos e informações complementares.

Central de Relacionamento do Segurado

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2757

Demais Regiões: 0800 701 2757

Central de Relacionamento do Corretor

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2780

Demais Regiões: 0800 701 2781

WhatsApp do Corretor: (21) 4004-2703

Atendimento Digital

WhatsApp: (21) 4004-2702

Site: Bradesco Seguros

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,37 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/26) e de R$ 751 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (jan a ago/26) em market share de automóveis no mercado e 14,1% (jan a ago/26) de market share em residencial.

Foto: Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.