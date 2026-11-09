CIST promove visita técnica à PRODESP com foco em cibersegurança e gestão de riscos

Programação gratuita, em 19 de novembro, permitirá conhecer o Data Center e a Sala de Cibersegurança da companhia, em Taboão da Serra (SP) – O CIST – Clube Internacional de Seguros & Transportes promove, em 19 de novembro, uma visita técnica à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), em Taboão da Serra (SP). Com programação das 9h às 14h, a iniciativa aproximará profissionais do mercado de seguros e de áreas relacionadas de estruturas e processos que sustentam operações digitais críticas.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer a Cúpula, Data Center da PRODESP, e a Sala de Cibersegurança, observando como tecnologia, infraestrutura, dados e segurança precisam funcionar de forma integrada para apoiar a continuidade das operações.

A proposta é ampliar a compreensão sobre a prevenção de incidentes e a proteção de ambientes digitais, trazendo para a prática uma discussão que ganha espaço na gestão das empresas. À medida que processos, informações e decisões passam a depender de sistemas conectados, os riscos cibernéticos envolvem diferentes áreas do negócio e exigem atenção à continuidade das atividades e à proteção dos dados.

“Conhecer de perto uma estrutura como a da PRODESP ajuda a compreender os desafios envolvidos na proteção de dados e na continuidade das operações. Queremos proporcionar aos profissionais do nosso mercado uma experiência que amplie sua visão sobre os riscos cibernéticos e contribua para uma atuação cada vez mais preparada junto às empresas”, destaca Frederico Leopoldo, presidente do CIST.

Para os profissionais do mercado de seguros, conhecer essas estruturas contribui para aprofundar o olhar sobre as exposições das empresas e a relação entre prevenção, gerenciamento de riscos e proteção securitária. A visita também proporcionará uma oportunidade de troca de experiências entre os participantes em um ambiente dedicado à operação e à segurança da informação.

A participação é gratuita, com inscrições pela plataforma Sympla até 13 de novembro. As vagas para acesso à Cúpula e à Sala de Cibersegurança são limitadas, e o deslocamento ficará por conta de cada participante.

Serviço | Visita técnica do CIST à PRODESP

Data: 19 de novembro de 2026, quinta-feira

Horário: das 9h às 14h

Local: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP

Endereço: Rua Águeda Gonçalves, 240 – Taboão da Serra (SP)

Participação: gratuita, com vagas limitadas

Inscrições: até 13 de novembro, pelo Sympla

Deslocamento: por conta de cada participante.