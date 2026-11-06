Inteligência artificial traz novas perspectivas aos que atuam no setor de seguros

Para o diretor da AECOR-RJ, Amílcar Vianna, corretores sempre foram receptivos à tecnologia – As entidades fluminenses marcaram presença importante no CQCS Inovação 2026, que aconteceu nestes dias 4 e 5 de novembro no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O diretor da Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ), Amílcar Vianna, participa do evento desde a sua primeira edição, em 2018. E desde então vem sentido o interesse crescente dos profissionais. “De um modo geral, os corretores sempre foram receptivos à tecnologia”, ressaltou.

Amílcar elogiou a organização do encontro, que teve o mérito de reunir corretores de várias partes do Brasil. A cada ano, segundo ele, o CQCS realiza um evento com número crescente de participantes. “Os painéis trouxeram informações valiosíssimas. As empresas mostraram seu portfólio com alta tecnologia e inovação. É um mundo que, tempos atrás, estava distante da realidade dos corretores”, comentou.

As ferramentas digitais, especialmente o uso de inteligência artificial, trouxeram novas perspectivas para o trabalho de todos que atuam no setor. Amílcar explica que no caso da IA, ela deve ser entidade no sentido plural. “Você encontra inúmeras possibilidades de explorá-la, com um aprendizado garantido”, afirma. Ele acredita que a solução já se tornou um grande aliado no desenvolvimento das carteiras dos corretores.

Em que medida o uso de mecanismos digitais pode propiciar maior produção e aumento da base dos clientes? Para o diretor, o domínio sobre o uso de IA também permitirá ao profissional identificar nichos específicos de seu interesse e assim fidelizar um grupo de consumidores para se tornarem segurados. “Essa é uma grande meta de todos. Aumentar a base de clientes”, disse. Na sua análise, a penetração do seguro no Brasil ainda é bastante baixa, “muito aquém do que nós todos gostaríamos de ver em cada um dos ramos”. Amílcar conclui: “A tecnologia promove uma aproximação estratégica com as pessoas, trazendo uma nova dinâmica na indústria”.

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas.

O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.

Foto: Amílcar Vianna, diretor da AECOR-RJ

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