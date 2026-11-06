Tecnologia proporciona melhoria no atendimento e a transparência dos negócios

Aconseg-RJ prestigiou evento de inovação em São Paulo. Segundo o seu presidente, Luiz Philipe Baeta Neves, as assessorias se beneficiam muito com a adoção da IA nos processos do dia a dia – Presente na edição de 2026 do CQCS Inovação, a Aconseg-RJ vem acompanhando os movimentos que abordam a tecnologia como fator primordial para intensificar o trabalho dos corretores de seguros e das empresas. O presidente da entidade, Luiz Philipe Baeta Neves, assistiu aos painéis e conversou com parceiros seguradores no recinto do Transamerica Expo Center, em São Paulo. O evento reuniu companhias tradicionais, insurtechs e prestadores de serviço nos dias 4 e 5 de novembro.

“As assessorias do Rio de Janeiro e de todo o Brasil estão se beneficiando muito com a adoção da inteligência artificial nos processos do dia a dia”, garantiu Baeta. A ferramenta proporciona, na visão do presidente, uma melhoria no atendimento e a transparência dos negócios. Também ajuda no relacionamento do corretor com o segurado, na medida que agiliza a contratação de um produto.

Com o domínio da IA, o profissional adquire um conhecimento muito importante. “Isso é muito importante porque veja que os segurados, hoje, estão bem mais conscientes das vantagens de se contratar um seguro e mais exigentes inclusive”, destacou. Segundo Baeta, esse grau de exigência obriga os corretores a ter uma performance melhor. Nesse caso, a tecnologia é o seu principal aliado.

As assessorias buscam ocupar esse lugar no mercado e, por isso, vivem um momento de expansão. No caso da Aconseg-RJ, Baeta confirma que a entidade movimenta R$ 3 bilhões em prêmios por ano. “É um sinal inequívoco de que o canal de distribuição das assessorias tornou-se fortíssimo no mercado”, enfatizou. Segundo seus cálculos mais de 50 seguradoras no País trabalham com este canal. E as remuneração das assessorias advém do sucesso de suas ações.

“Hoje as assessorias estão bem equipadas com tecnologia, sofisticação de sistemas, processos, e agregam cada vez mais. Eu posso garantir que as seguradoras estão muito satisfeitas com a participação das assessorias no mercado em todo o Brasil”, afirmou Baeta. Todos ganham neste cenário – empresas, companhias e, sobretudo, os corretores.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 3 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.

A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.

Foto: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente da Aconseg-RJ

*Divulgação