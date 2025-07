Bradesco Vida e Previdência realiza roadshow para corretores e parceiros em Goiânia

Evento destacou a importância da atuação consultiva em seguros de vida e previdência privada para um planejamento financeiro completo – A Bradesco Vida e Previdência realizou na última sexta-feira (4), em Goiânia (GO), mais uma edição do Conexão BVP, roadshow voltado ao fortalecimento da atuação regional e ao relacionamento com corretores e parceiros estratégicos. O estado foi escolhido por representar um polo de crescimento econômico impulsionado pela força do agronegócio, setor que movimenta a demanda por soluções de proteção e planejamento financeiro de longo prazo.

“A Bradesco Vida e Previdência está investindo para ampliar nossa presença na região Centro-Oeste e seguir avançando na entrega de soluções cada vez mais completas às necessidades dos nossos parceiros e clientes. Sabemos que ainda temos espaço para avançar, e é por meio deste diálogo constante com os corretores que conseguimos identificar oportunidades de melhoria para construir, juntos, um caminho de evolução”, afirma Bernardo Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência.

O roadshow marcou também a chegada de Fábio Magalhães Tobias como diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência. Em sua fala, o executivo ressaltou a relevância do momento e o compromisso com os corretores.

“Participar deste evento em Goiânia, meu primeiro como diretor comercial, representa um momento muito especial da minha trajetória, construída com o apoio e a parceria dos corretores. É com esse espírito que damos início a um novo ciclo, marcado pela presença ativa nos mercados regionais e pelo compromisso com soluções que realmente façam a diferença na vida das pessoas”, declarou.

Durante o evento, o diretor Estevão Scripilliti apresentou um panorama sobre o envelhecimento da população e as oportunidades com soluções complementares à previdência pública. A programação contou ainda com os superintendentes seniores de Negócios Marcelo Rosseti, Ricardo Campos e Alex Queiroz, que abordaram o seguro de vida e a previdência privada no planejamento familiar e sucessório, e com a superintendente comercial responsável por DF, GO e TO, Edjane Silva. Além disso, o presidente da Fenacor, Armando Vergílio, e o presidente do Sincor-GO, Vinicius Porto, participaram do encontro.

A ação, que reuniu cerca de cem profissionais, integra a agenda institucional da Bradesco Vida e Previdência, que tem como objetivo ampliar a cultura de proteção financeira, gerar oportunidades comerciais e promover a troca de conhecimento entre especialistas da companhia e corretores. Ainda este ano, estão previstos outros encontros nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Bernardo Castello e Fábio Magalhães Tobias