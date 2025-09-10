Bradesco Seguros promove encontro com corretores de seguros durante a Expointer

Seguradora realizou mais uma edição do Agro Show e reuniu corretores e um momento de troca e escuta ativa – A Bradesco Seguros marcou presença em mais uma feira agropecuária: a ExpoInter 2025, realizada entre os dias 30 de agosto e 07 de setembro em Esteio (RS). Em um dos eventos de maior relevância da Região Sul do país e destaque nacional e internacional, a Seguradora afirmou sua atuação no setor agro e realizou importantes trocas com players e parceiros do segmento.

“Durante a ExpoInter, realizamos mais uma edição do nosso Agro Show, que iniciamos este ano e já é um sucesso. São encontros com corretores de seguros vocacionados para agronegócio em que podemos trocar experiências e percepções do mercado”, destaca Leonardo Duque, Gerente Sênior e líder de Agro da Bradesco Seguros.

O encontro aconteceu no dia 02 de setembro e reuniu cerca de 30 corretores de seguros, que puderam conhecer um pouco mais sobre o Seguro para Equipamentos Agrícolas da Bradesco Seguros e o Seguro Agro e Benfeitoria, da Swiss RE Corporate Solutions. “Os Agro Shows oferecem aprendizado prático valioso, essencial para o aprimoramento da estratégia comercial da Seguradora”, ressalta Duque.

Além de Leonardo Duque, estiveram presentes na ExpoInter o Superintendente Auto/RE de Porto Alegre, Cleverson Veroneze, representantes regionais e da Swiss RE. O Diretor Comercial Carlos Francisco Picini e o Superintendente Sênior de Negócios Claudinei Poletto também marcaram presença na feira.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/25) e de R$ 520 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até mai/25) em market share de automóveis no mercado e 16,2% (até mai/25) de market share em residencial.

Foto: Equipe da Bradesco Seguros esteve presente na Expointer