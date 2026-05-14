Bradesco Seguros acelera estratégia regional de negócios e realiza “Com Você, Corretor” pelo país

Novo Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Rodrigo Bacellar, lidera calendário de encontros, que teve início na primeira semana de maio – A Bradesco Seguros dá início a uma nova fase de sua estratégia regional de negócios, com foco no fortalecimento da atuação junto aos corretores, ao inaugurar seu calendário de Road Shows pelo Brasil. A agenda “Com você, Corretor!”, que começou na primeira semana de maio, será liderada por executivos das áreas de Automóveis e Ramos Elementares, com encontros voltados à geração de oportunidades, proximidade comercial e desenvolvimento de negócios.

O calendário foi aberto no dia 05 de maio, em Salvador (BA), marcando o “Com você, Corretor – Salvador” conduzido por Rodrigo Bacellar, novo Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Leonardo Freitas, Diretor Comercial, e Paulo César Martins (Superintendente Sênior Regional). A iniciativa reforça o posicionamento da companhia de priorizar o corretor como parceiro estratégico e peça central na expansão dos negócios em âmbito regional.

“Quero estar próximo de quem está na ponta, entender as demandas reais do mercado e reforçar nosso compromisso com os corretores, que são fundamentais para o crescimento sustentável da companhia”, afirma Bacellar.

Com foco comercial, os encontros vão destacar oportunidades de negócios, apresentar novidades do portfólio e compartilhar estratégias que potencializem a atuação dos corretores junto aos clientes. “Nosso objetivo é levar informações práticas, que apoiem o corretor na geração de negócios mais eficientes e no aproveitamento das oportunidades regionais”, complementa o executivo.

Após Salvador, a agenda seguiu para Curitiba (PR), no dia 07, e no Rio de Janeiro (RJ), dia 12, com as presenças do Superintendente Sênior Regionais Altevir Prado e Emanuel Nascimento, respectivamente, além de Rodrigo Bacellar e Léo Freitas. A próxima agenda será em São Paulo Capital no dia 19 de junho. Outras capitais também estão previstas, mas ainda não foram agendadas. A iniciativa integra um plano estruturado da Bradesco Seguros de intensificar sua presença regional, ampliar a proximidade com corretores e fortalecer a geração de negócios em todo o país.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até dez/25) em market share de automóveis no mercado e 16,4% (até dez/25) de market share em residencial.

Foto: Da esquerda para a direita: Rodrigo Bacellar (Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE), Paulo César Martins (Superintendente Sênior Regional) e Leonardo Freitas (Diretor Comercial da Bradesco Seguros)