Bradesco Saúde participa do Healthcare Conference 2025

O diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, Carlos Marinelli, será um dos debatedores do evento Healthcare Conference 2025, que acontece de 18 a 21 de setembro, em Ribeirão Preto.

Promovido pelo Grupo Mídia, com o tema “Sementes da inovação: o futuro da saúde plantado hoje”, o evento reunirá executivos e líderes para debater os principais desafios e tendências que devem marcar a saúde nos próximos anos.

Carlos Marinelli integrará a mesa “O Amanhã da Saúde: Transformações, Obstáculos e Estratégias para se Antecipar”, no dia 19, das 11h30 às 12h30, dentro do Painel de Gestão.

“O Healthcare Conference é um espaço essencial para a troca de visões sobre o futuro da saúde no Brasil, propondo a reflexão sobre os desafios que estão no horizonte e apontando os caminhos que levarão o setor a avançar no desenvolvimento das soluções, especialmente em um contexto em que inovação e gestão eficiente são tão determinantes”, destaca.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

Foto: Carlos Marinelli, Diretor-presidente da Bradesco Saúde