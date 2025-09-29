AXA celebra 10 anos no Brasil com estande tecnológico desenvolvido pela Punch Live para a Conec 2025

Projeto que destaca a trajetória da seguradora marca nove anos de parceria com a Punch – A Punch Live é a responsável pelo estande da AXA na 20ª edição do Conec (Congresso de Corretores de Seguros), que acontece entre os dias 25 e 27 de setembro, em São Paulo. O estande celebra os dez anos da seguradora no Brasil, destacando sua trajetória no país e sua visão de futuro, em um ambiente que combina tecnologia, relacionamento e experiências imersivas. A AXA está presente em mais de 50 países e figura entre os maiores grupos do setor mundialmente.

Segundo André Vaz, diretor da Punch, o estande foi concebido em duas áreas complementares. Uma delas é voltada para relacionamento, com atmosfera acolhedora que reforça o pilar de cuidado da marca em cada detalhe, desde o conforto até o design. A outra parte dá protagonismo à tecnologia, com dez cubos de LED suspensos, cada um representando um marco da história da AXA no Brasil. “Eles atuam como um call to action para que o visitante interaja com outro grande cubo de LED, onde o conteúdo selecionado é apresentado de forma potente e impactante em suas faces”, explica.

Entre as ativações, a AXA também promove sua campanha de premiação para corretores, que levará os vencedores para destinos como Ceará e Portugal. No estande, os convidados podem degustar água de coco e pastéis de Belém, enquanto acompanham conteúdos sobre os locais das viagens em uma TV.

“Trouxemos para o estande também um ativo importante da marca, que é o patrocínio do time Liverpool. Por isso, ambientamos o lounge vip com esse tema”, conta Vaz. A AXA é patrocinadora oficial do time inglês desde 2018. A empresa também deu nome ao AXA Training Centre, casa das equipes reserva e juvenil do Liverpool, e ao AXA Melwood Training Centre, da equipe feminina, consolidando seu compromisso com o clube. Devido ao sucesso da parceria, ela foi estendida até pelo menos 2029.

Segundo o diretor da Punch, um dos maiores desafios do projeto foi a montagem, realizada em apenas dois dias, mesmo com a complexidade da tecnologia e com a quantidade de equipamentos envolvidos. “Isso exigiu muito planejamento técnico e inteligência criativa, desde a concepção até a execução”, destaca.

A parceria entre a Punch e a AXA completa nove anos em 2025, em sintonia com a comemoração de uma década da seguradora no Brasil. “Nosso maior orgulho é acumular uma relação transparente, inspiradora e desafiadora. A cada projeto a régua sobe e precisamos sempre nos superar para continuar encantando o cliente”, completa Vaz.

Sobre a Punch Live

A Punch Live é uma empresa especializada em criar e produzir projetos de live marketing, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Sua equipe multidisciplinar, composta por arquitetos, publicitários, produtores e cenotécnicos, desenvolve soluções criativas e estratégicas para aproximar marcas de pessoas e gerar resultados impactantes. A empresa se destaca por sua capacidade de transformar ideias em experiências memoráveis, combinando design, storytelling e execução impecável.