Avanza realiza primeiro evento online para discutir oportunidades estratégicas do mercado de seguros

Webinar gratuito será transmitido ao vivo no dia 03 de setembro, com seis painéis temáticos sobre produtos especializados, inovação e oportunidades comerciais para corretores e seguradoras – O mercado de seguros brasileiro vive um momento de expansão e busca por soluções mais especializadas. Diante desse cenário, corretores precisam diversificar suas carteiras com produtos diferenciados, enquanto seguradoras buscam canais eficientes para distribuição e maior capilaridade. Para discutir essas oportunidades, a Avanza realiza seu primeiro evento digital, o Avanza Talks, em 3 de setembro, às 9h, reunindo representantes de seguradoras, corretores e especialistas do setor.

Com mediação de Ana Carolina Mello e Dionísio Rafael, sócios-fundadores da Avanza, os painéis foram desenhados para promover o diálogo direto entre seguradoras e corretores, abordando desde produtos especializados até estratégias de regionalização do mercado.

A programação inclui temas como Seguro Empresarial para PMEs, Responsabilidade Civil Geral e Profissional, Gerenciamento de Risco em Transportes, Seguro Garantia, programas de afinidade B2B2C e regionalização do mercado de seguros. Cada painel terá participação de representantes técnicos e comerciais das principais seguradoras do mercado, além de corretores experientes e especialistas convidados.

“Nossa proposta com o Avanza Talks é criar um espaço de troca real entre seguradoras e corretores, onde possamos discutir não apenas tendências, mas soluções práticas que impactem o dia a dia de quem trabalha no mercado”, explica Ana Carolina Mello, sócia-fundadora da Avanza.

Para Dionísio Rafael, também sócio-fundador, o evento representa uma oportunidade de conexão. “Queremos que o Avanza Talks seja um momento de aprendizado conjunto, onde tecnologia e conhecimento especializado se encontrem para abrir novos caminhos de negócio para todos os participantes”, completa.

As inscrições para o Avanza Talks estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://avanzaseg.com/events/avanza-talks. O webinar será transmitido ao vivo, e os participantes inscritos também terão acesso posterior à gravação dos painéis e a materiais complementares sobre os temas abordados.

Sobre a Avanza

A Avanza é uma assessoria especializada no mercado de seguros, que conecta tecnologia, conhecimento especializado e eficiência operacional para simplificar processos, otimizar resultados e abrir novas oportunidades no mercado. Com foco em soluções diferenciadas, a empresa atua como parceira estratégica de corretores e seguradoras, proporcionando crescimento inteligente e sustentável.

Para mais informações:

https://www.linkedin.com/company/avanzaseg

https://www.instagram.com/avanza.seg