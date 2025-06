Avanza marca presença no Sou Segura Summit 2025 em painel sobre liderança e diversidade

Ana Mello, sócia-diretora da insurtech, mediará painel sobre tendências globais de liderança com executivos da Boyden e Banco BMG

O mercado corporativo brasileiro ganha uma nova perspectiva sobre liderança com a participação da Avanza no Sou Segura Summit 2025, evento que se consolida como o principal encontro de diversidade e inclusão do ambiente empresarial nacional. A presença da insurtech especializada em soluções tecnológicas marca um momento estratégico em que inovação, diversidade e inclusão estão no centro dos debates.

Ana Carolina Mello, sócia-diretora da Avanza, que será uma das Mestres de Cerimônias do evento, também mediará o painel “Trabalho, Gerações e Gênero: O Novo Mapa da Liderança”, uma discussão inédita que promete desvendar as tendências globais de comando corporativo. Com uma trajetória internacional em multinacionais, Ana integra o conselho consultivo do Sou Segura desde 2018.

O encontro reunirá Giancarlo Alcalai, sócio da Boyden Brasil e executivo com mais de três décadas de experiência em liderança global, e Andrea Milan, diretora de Pessoas, Gestão e ASG no Banco BMG.

Juntos, eles discutirão dados exclusivos da pesquisa mundial da Boyden sobre liderança, promovendo uma reflexão interativa sobre o cenário atual do mercado brasileiro em um formato que privilegia o diálogo direto com a audiência.

“Estamos vivenciando uma revolução silenciosa na forma como concebemos liderança. Este painel representa nossa convicção de que a transformação nasce da convergência entre diversidade de perspectivas e excelência técnica. Após mais de 30 anos no setor, posso afirmar que os avanços mais significativos vieram de ambientes colaborativos onde diferentes gerações e experiências se encontram”, destaca Ana.

Além da participação no painel, a Avanza preparou uma ativação especial para o dia 24 de junho: um carrinho de sorvete, idealizado para incentivar o networking entre os participantes nos momentos de intervalo entre os painéis.

“A presença da Avanza no Sou Segura Summit 2025 evidencia como empresas especializadas estão assumindo protagonismo nos debates sobre o futuro do trabalho e liderança. Nosso engajamento sinaliza um movimento de empresas que não apenas acompanham as transformações do mercado, mas as lideram com propósito e impacto real”, completa Ana.

Sobre a Avanza

A Avanza é uma assessoria especializada no mercado de seguros, que conecta tecnologia, conhecimento especializado e eficiência operacional para simplificar processos, otimizar resultados e abrir novas oportunidades no mercado. Com foco em soluções diferenciadas, a empresa atua como parceira estratégica de corretores e seguradoras, proporcionando crescimento inteligente e sustentável.

