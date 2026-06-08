ANSP promove debate sobre Seguro de Transportes com visita técnica ao Porto de Santos

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realizará, no dia 3 de julho de 2026, uma edição especial do ANSP Café Presencial, em Santos (SP), reunindo profissionais dos mercados de seguros, transportes, logística e jurídico para debater os principais aspectos do Seguro de Transportes sob uma perspectiva prática e multidisciplinar.

Com o tema “O Seguro de Transportes em Exercício”, o encontro proporcionará uma manhã de atualização técnica, troca de experiências e networking qualificado, abordando questões relevantes relacionadas à gestão de riscos, à regulação de sinistros, aos desafios operacionais do setor e às perspectivas jurídicas que impactam a atividade.

Um dos destaques da programação será a visita técnica ao Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina. Após o encerramento do debate, os participantes embarcarão na escuna Mestre dos Mares para um passeio pelo canal do porto, acompanhados por guia oficial da cidade.

A atividade proporcionará uma visão privilegiada das operações logísticas e marítimas que movimentam um dos mais importantes centros de comércio exterior do país, permitindo aos participantes conectar os conceitos debatidos durante o encontro à realidade prática do transporte de cargas e da gestão de riscos.

O evento conta com a coordenação dos Acadêmicos Paulo Cremoneze, Coordenador da Cátedra de Transportes da ANSP, e Ana Paula Costa, Diretora de Eventos da instituição, além do patrocínio do IIDTBrasil – Instituto Internacional de Direito dos Transportes.

As vagas são limitadas.

Serviço

ANSP Café Presencial – Santos/SP

Tema: O Seguro de Transportes em Exercício

?? Data: 03 de julho de 2026 (sexta-feira)

?? Horário: das 8h30 às 12h30

?? Local: Hotel Sheraton Santos – Alameda Armênio Mendes, 70 – Aparecida – Santos/SP

?? Inclui visita técnica ao Porto de Santos com passeio de escuna

?? Inscrições: https://forms.gle/iyhXwoHFXFDTNEQZ9

Programação

8h30 | Welcome Coffee

9h00 | Abertura

• Ac. Edmur de Almeida – Presidente da ANSP

• Ac. Ana Paula Costa – Diretora de Eventos da ANSP

9h10 | Contextualização e Moderação

• Ac. Paulo Cremoneze – Coordenador da Cátedra de Transportes da ANSP

9h20 | Debatedores

• Ac. Adilson Neri – Vice-Coordenador da Cátedra de Transportes e Vice-Presidente Jurídico da ANSP

• Ac. Thiago Fecher – Advogado e Corretor de Seguros

9h50 | Considerações finais dos debatedores

10h00 | Encerramento

• Ac. Ana Paula Costa – Diretora de Eventos da ANSP

Entre 10h30 e 11h00 | Visita Técnica ao Porto de Santos

Embarque na escuna Mestre dos Mares (capacidade aproximada para 130 participantes) para passeio pelo canal do Porto de Santos, acompanhado por guia oficial da cidade.

Coordenação

• Ac. Paulo Cremoneze – Coordenador da Cátedra de Transportes da ANSP

• Ac. Ana Paula Costa – Diretora de Eventos da ANSP

Patrocínio

IIDTBrasil – Instituto Internacional de Direito dos Transportes