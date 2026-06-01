A participação do Fórum Mário Petrelli no Conexão Futuro Seguro

Uma contribuição para o desenvolvimento do setor, em um cenário com novas regras e oportunidades para os corretores de seguros – A edição 2026 do “Conexão Futuro Seguro”, realizada no dia 26 de maio pela Fenacor, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento dos Corretores de Seguros (IBDCOR), teve a presença maciça do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros. Entre eles, o diretor-presidente, Marco Antônio Gonçalves; os conselheiros, Nilton Molina e Armando Vergílio, presidente da Fenacor e anfitrião do evento; o diretor financeiro, Robert Bittar; e os membros, Boris Ber, Henrique Brandão Jr., Lucas Vergílio e Mauro César Batista.

Com o tema “Seguros 2030: Inteligência, Conexões e o Novo Plano Diretor de Distribuição”, um dos destaques desta edição foi o lançamento oficial do Plano Diretor do Mercado de Interligações Unidas (PDMIS) pelo IBDECOR (Instituto Para o Desenvolvimento dos Corretores). “O plano é um conjunto de situações que foi cuidadosamente estudado com uma equipe altamente qualificada, comandada pelo professor Cláudio Contador. Entre elas, sinaliza que, no futuro, 40% dos ganhos do corretor de seguros virão de honorários pelas consultorias prestadas aos clientes e os caminhos para que o corretor continue sendo o protagonista da distribuição”, afirmou Armando Vergílio.

Segundo ele, “o corretor de seguros que não se atualizar vai virar refém da automação; um simples intermediário. Atualmente, 70% dos corretores têm curso superior, mas isso não basta. É preciso buscar a qualificação permanente, deixando de ser apenas um intermediário e assumindo sua função de consultor estratégico. O corretor que continuar do mesmo jeito ficará para trás”, alertou.

IA e a corretagem

Presente em várias rotinas do setor, como na cotação e no atendimento pelo WhatsApp, Vergílio falou sobre a importância da inteligência artificial como uma aliada aos corretores de seguros. “A IA não representa uma ameaça para o corretor de seguros. É um facilitador, que o libera para fazer o que somente o humano consegue fazer. O novo consumidor deseja ter tudo nas mãos, a qualquer momento, no celular. Mas na hora do sinistro ele quer empatia, o que o digital não resolve. É preciso um humano para acolher”, afirmou.

Vergílio também falou sobre a modernização do mercado com as mudanças na legislação e da chegada da proteção patrimonial mutualista, uma das protagonistas desse novo cenário, e mais uma oportunidade para o corretor de seguros dominar o ramo de automóvel neste segmento, oferecendo uma consultoria aos clientes para prover soluções mais adequadas.

Participação do Fórum Mário Petrelli

Para Marco Antônio Gonçalves, o evento foi enriquecedor. “O lançamento do PDMIS ratifica o protagonismo do corretor no desenvolvimento do mercado de intermediação de seguros, com objetivos claros para que ele seja o consultor do cliente com a utilização maciça da inteligência artificial para que traga, efetivamente, o desenvolvimento acelerado do mercado”, afirmou.

Gonçalves ressaltou o “Connection Talk – Construindo Pontes para o Futuro”, mediado pelo presidente do Sincor-SP, Boris Ber, com os debatedores, Octaviani (Susep) e Dyogo Oliveira (CNseg), e as participações de Lucas Vergílio (ENS), José Adalberto Ferrara (Tokio Marine) e Jorge Andrade (Capemisa), como o painel de maior expressão no evento.

“Eles abordaram desde a utilização da IA no mercado de seguros pelos corretores e seguradoras; a evolução e o desenvolvimento do mercado, principalmente, com a entrada de novos players e a regulamentação da proteção patrimonial mutualista; e toda a inovação com o Open Insurance e dos institutos que efetivamente estão evoluindo com relação ao mercado seguro”, descreveu.

Para finalizar, o executivo elogiou a iniciativa da Fenacor com a criação do Conexão Futuro Seguro. A primeira edição foi online em 2022, ano em que terminou a pandemia. “Realmente foi uma novidade e que continua como um importante evento do setor, ao reunir mais de 3,4 mil corretores de todo o Brasil, trazendo lançamentos e novidades”, disse Gonçalves.

Sobre o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros

Fundado em 10/03/2021, o Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros nasceu com o propósito de ser um espaço independente, plural e estratégico de debate, reflexão e construção de caminhos para o fortalecimento do seguro e resseguro no Brasil.

Desde a sua fundação, o Fórum reúne líderes, executivos, acadêmicos, especialistas e representantes de diferentes segmentos do setor. Hoje são 24 membros ativos, comprometidos com a evolução contínua desse mercado.