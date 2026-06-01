Marco Antonio Gonzaga lança “Insurtech Desvendado”, o guia estratégico sobre como a Inteligência Artificial está redefinindo o mercado de seguros

O executivo, pesquisador e especialista em transformação digital Marco Antonio Gonzaga, depois de 2 anos de pesquisa, anuncia o lançamento de “Insurtech Desvendado: A Transformação Digital no Mercado de Seguros”, uma obra que analisa de forma profunda e prática como a convergência entre IA, design, regulação e propósito está remodelando a indústria global de seguros.

Com prefácio de Cristiano Saab, o livro apresenta um panorama global do movimento insurtech e propõe uma nova visão sobre proteção, confiança e inovação. Gonzaga defende que o seguro deixa de ser um produto reativo para se tornar uma plataforma preditiva, inteligente, conectada e centrada na experiência humana.

Ao longo dos capítulos, o autor explora os principais pilares da transformação digital no setor:

•Inteligência Artificial e seguros hiperpersonalizados

•Agentic AI e automação avançada

•Blockchain e contratos inteligentes

•IoT e seguros baseados no uso (UBI)

•Open Insurance, RegTech, ciberseguros, seguros paramétricos e ESG

•Dados consolidados de mercado

A obra combina análise técnica com aplicação prática, reunindo frameworks exclusivos (como o Ciclo 4D de IA), casos globais de referência (Ping An, Lemonade, Weecover e BIMA) e experiências brasileiras de destaque.

“Estamos vivendo um dos momentos mais decisivos da história do setor. O seguro deixa de ser apenas uma compensação financeira pós-risco para se tornar uma infraestrutura viva da confiança — preditiva, personalizada e contínua”, afirma Marco Antonio Gonzaga.

Escrito em linguagem contemporânea e acessível, o livro é um verdadeiro playbook estratégico para executivos, corretores, empreendedores, reguladores e profissionais que desejam liderar a próxima onda da proteção digital.

Serviço – Lançamento Oficial

Data: 08 de junho de 2026 (segunda-feira) Horário: das 19h às 21h Local: Livraria da Vila – Unidade Fradique Coutinho Endereço: Rua Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena, São Paulo/SP

Programação:

•Coquetel de recepção

•Sessão oficial de autógrafos

•Encontro com leitores, executivos e convidados especiais

Entrada gratuita (sujeita à lotação do espaço).