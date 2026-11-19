No Congresso Fenauto 2026, Evandro Baptistini abordou como o laudo de vistoria e os dados ajudam a comprar melhor, dar mais transparência às negociações e ampliar a eficiência das revendas – A vistoria cautelar pode contribuir para qualificar a análise de riscos nas negociações de veículos, oferecendo informações que apoiam tanto a compra para composição de estoque quanto a venda ao consumidor. Essa foi uma das principais mensagens de Evandro Baptistini, CEO da DEKRA Vistorias, no painel “Como lucrar mais otimizando a estrutura que você já tem”, realizado em 11 de novembro, na Arena Trillia, durante o 15º Congresso Fenauto, em São Paulo.

O debate discutiu como lojistas podem melhorar seus resultados com a estrutura já disponível, utilizando tecnologia e informações para qualificar decisões e reduzir ineficiências. Também participaram Carlos Manieri e Marcelo Nogueira, ambos da Trillia, e Beck Novaes, da Holmes.

Na avaliação de Baptistini, a análise técnica do veículo, complementada por pesquisas de histórico veicular e procedência, ajudam o profissional a identificar pontos de atenção antes de assumir um novo ativo. Essa avaliação permite considerar as condições do automóvel e seu potencial de comercialização, com mais elementos para decidir sobre a compra.

“O laudo de vistoria permite ao lojista uma decisão mais assertiva em ter ou não ter aquele ativo em estoque, seja pela qualidade do bem, seja pelo potencial de revenda”, afirmou.

Na entrada do veículo, a vistoria e as pesquisas complementares oferecem informações sobre identificação, documentação, condições e registros que podem influenciar a negociação. Na venda, esses elementos ajudam a demonstrar ao consumidor as características do automóvel e a dar respaldo às informações apresentadas pela loja.

Segundo o executivo, um veículo vistoriado e acompanhado de documentação acessível pode se tornar mais atrativo ao comprador, favorecendo uma negociação mais segura e o giro do estoque.

Dados para ampliar o alcance dos negócios

Outro ponto abordado foi o uso de dados para ampliar a atuação das revendas sem necessariamente aumentar sua estrutura física. Baptistini destacou a importância de disponibilizar laudos e informações sobre os veículos em plataformas que permitam consultas e negociações entre profissionais de diferentes regiões.

Essa visibilidade pode ajudar o lojista a encontrar compradores fora de sua cidade e a identificar veículos para reposição de estoque em outros mercados. Informações sobre modelos, características e localização das ofertas também podem apoiar decisões de compra mais alinhadas à demanda de cada região.

A perspectiva considera tanto a venda ao consumidor final quanto os negócios entre revendas. Um automóvel com menor procura em determinada localidade pode encontrar oportunidades em outra, desde que os interessados tenham acesso a informações que ajudem a avaliar o bem e a conduzir a negociação.

Vistoria e documentação na jornada do veículo

O painel também discutiu a relação entre o Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave), a gestão documental e a eficiência operacional. Na visão de Baptistini, o registro das movimentações do estoque e a avaliação técnica do veículo cumprem funções complementares na jornada de compra e venda.

Enquanto os processos de registro organizam a movimentação documental, o laudo e as pesquisas acrescentam informações sobre o próprio bem. A combinação pode oferecer mais respaldo à negociação e aproximar a gestão do estoque da avaliação dos veículos comercializados.

Ao tratar das perspectivas para 2027, o executivo ressaltou que a preparação das empresas deve incluir um trabalho contínuo sobre custos e eficiência, independentemente das oscilações do mercado. “Quem consegue aproveitar essas dificuldades e crescer nas adversidades são as empresas que estão mais preparadas”, afirmou Baptistini. Para ele, a atenção à gestão precisa fazer parte da rotina da revenda, inclusive nos períodos de maior movimento, para que o negócio tenha condições de enfrentar cenários mais desafiadores.