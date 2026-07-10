Susep divulga Manual de Orientações sobre Segurança Cibernética para supervisionadas

Documento reúne orientações para implementação dos requisitos previstos na regulamentação vigente e apresenta recomendações baseadas na experiência da supervisão – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) disponibilizou o Manual de Orientações sobre Segurança Cibernética, destinado às entidades supervisionadas pelo órgão. O documento tem caráter orientativo e reúne diretrizes para apoiar a implementação dos requisitos mínimos de segurança cibernética previstos na regulamentação vigente.

O manual é aplicável às seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização, resseguradores locais, sociedades cooperativas de seguros e administradoras de operações de proteção patrimonial mutualista. Seu conteúdo está fundamentado nas Resoluções CNSP nº 416/2021, nº 491/2026 e nº 492/2026, bem como nas Circulares Susep nº 638/2021 e nº 700/2024.

Organizado em linguagem objetiva, o material apresenta conceitos essenciais sobre segurança cibernética e risco cibernético, além de orientar as supervisionadas quanto à implementação de medidas relacionadas à governança, gestão de riscos, proteção de dados, continuidade de negócios, gestão de incidentes, terceirização e computação em nuvem. O documento também reúne recomendações identificadas como “Boas Práticas”, elaboradas a partir de aspectos observados nas atividades de supervisão, com o objetivo de contribuir para a adoção de procedimentos considerados mais eficazes.

Entre os temas abordados estão a elaboração da Política de Segurança Cibernética, a identificação de dados e serviços relevantes, a prevenção e resposta a incidentes, a integração da segurança cibernética ao plano de continuidade de negócios e a elaboração do relatório anual sobre prevenção e tratamento de incidentes e vulnerabilidades.

Além do manual, a Susep disponibiliza em seu portal uma página dedicada à supervisão de segurança cibernética, reunindo informações sobre a supervisão da matéria pela Autarquia, a regulamentação aplicável, materiais de orientação e outros conteúdos de interesse das entidades supervisionadas.

O Manual de Orientações sobre Segurança Cibernética já está disponível para consulta pelas supervisionadas:

https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/informacoes-ao-mercado/solvencia-regulacao-prudencial-1/regulacao-contabil-e-auditoria/manual_de_seguranca_cibernetica_20260709.pdf