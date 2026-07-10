Susep publica nova versão do Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis do Mercado Segurador

Documento reúne orientações sobre a legislação e os procedimentos contábeis aplicáveis às entidades supervisionadas pela Susep – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou nova versão do Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis do Mercado Segurador, documento que reúne orientações aplicáveis às entidades supervisionadas pela Autarquia.

O manual consolida orientações sobre práticas e procedimentos contábeis, abrangendo demonstrações contábeis, auditoria independente e escrituração contábil das operações dos segmentos supervisionados.

Entre as atualizações da nova versão estão orientações relativas à republicação das demonstrações contábeis, ao tratamento contábil do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) e a procedimentos relacionados às operações de securitização.

O documento encontra-se disponível para consulta no portal da Susep:

https://www.gov.br/susep/pt-br/arquivos/arquivos-regulacao-prudencial/manual_de_praticas_e_procedimentos_contabeis_do_mercado_segurador