Saúde Ocular: cuidados com as crianças desde o nascimento

Oftalmologista de rede Meu Doutor Novamed orienta sobre a importância do Teste do Olhinho e como os pais podem identificar a necessidade de óculos nas crianças – As primeiras 48 horas após o nascimento são fundamentais para a saúde ocular da criança. É nesse momento, preferencialmente, que deve ser feito o Teste do Olhinho, um procedimento simples e obrigatório nas maternidades, e que ajuda a identificar possíveis problemas na visão. Entre os seis meses e o primeiro ano, a ida ao especialista, para o primeiro exame de rotina, contribui para a prevenção. Esse é o alerta dado pela Dra. Cláudia Mielli Gutierrez Guedes, oftalmologista da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, da Bradsaúde. A médica, que atua na unidade Barra Funda, em São Paulo, atende a crianças e orienta pais a como perceber se o(a) filho(a) precisa de óculos.

“Tudo começa com o Teste do Olhinho, uma avaliação simples e indolor. Uma luz é projetada na pupila, para analisar o reflexo da retina. Esse reflexo deve ser vermelho, devido aos vasos sanguíneos. Se for branco, pode indicar problemas no cristalino, como catarata, glaucoma congênito ou, muito raramente, um tumor denominado retinoblastoma. Com esse resultado, a criança é encaminhada a um oftalmologista. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico visual dessa criança, e ela vai ter mais chance de cura e de tratamento”, comenta a Dra. Cláudia Guedes.

Caso o Teste do Olhinho indique que está tudo bem, o bebê segue para casa. Até os quatro meses, ele ainda não tem um desenvolvimento total do sistema nervoso central. A visão até essa fase é embaçada, podendo apresentar estrabismo ou entortar os olhos ao enxergar, sem nenhuma necessidade de preocupação, segundo a médica. “A partir daí, sim, a criança tem que acompanhar objetos e focar o olhar. Então, é importante levar ao oftalmologista dos seis meses ou até um ano para um exame de rotina. Pelo mesmo motivo do Teste do Olhinho: fazer o diagnóstico precoce de doenças que podem ser evitadas e tratar a baixa visão na infância”, recomenda. De acordo com a médica, as crianças desenvolvem a visão desde o nascimento até os 6 ou 7 anos. Por precaução, os próprios pediatras já encaminham as crianças ao oftalmo até completarem dois anos de idade.

Sinais de que os óculos são necessários

Um cuidado atento dos pais ao comportamento das crianças pode identificar a necessidade de ida ao oftalmologista: se aproximar demasiadamente da TV, inclinar a cabeça para ver, esfregar os olhos para conseguir o foco, demonstrar sensibilidade à luz, esbarrarem objetos e cair com frequência, além de estrabismo, são alguns dos principais. Se estiver na fase escolar, reclamar dor de cabeça, apresentar dificuldade de ler o que está na lousa e queda no rendimento estão entre os sinais mais evidentes de que algo está errado com a visão, de acordo com a especialista. “Miopia, hipermetropia e astigmatismo estão entre as doenças mais comuns da visão, podendo se manifestar desde muito cedo. Desconfiou, leve ao oftalmologista para um exame mais cuidadoso”, orienta ela, que acrescenta: “Com o uso dos óculos, até a autoestima se eleva. A criança se sente mais segura, confiante, pode até perder a timidez e tudo fica melhor”.

Sobre a rede Meu Doutor Novamed

Com 40 unidades no país, a rede Meu Doutor Novamed integra a Bradsaúde, o mais completo ecossistema de saúde do país. Criada em 2015, presta atendimento diferenciado, com consultas agendadas em 30 especialidades. E, também, consultas por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio, incluindo a possibilidade de o paciente receber a medicação na própria unidade em situações clínicas de baixo risco. Entre as modalidades de consultas, oferece ainda atendimento de telemedicina. As clínicas Meu Doutor Novamed também realizam exames laboratoriais, testes rápidos de antígenos para Covid-19, além de cirurgias ambulatoriais. Disponibilizam, ainda, o histórico clínico por meio do uso de prontuário eletrônico integrado, garantindo qualidade e segurança ao paciente.