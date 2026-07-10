Avanço dos contratos coletivos impulsiona expansão dos planos odontológicos

Segmento cresce 4,4% em 12 meses, ritmo quase três vezes superior ao dos planos médico-hospitalares, mostra relatório do IESS – Os planos exclusivamente odontológicos continuam ampliando sua cobertura no Brasil e reforçam uma tendência já observada no segmento médico-hospitalar: o avanço dos contratos coletivos, especialmente os empresariais. Em maio de 2026, o segmento alcançou 36,2 milhões de beneficiários, crescimento de 4,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, com a incorporação de 1,52 milhão de novos vínculos. No mesmo período, os planos médico-hospitalares somaram 53,1 milhões de beneficiários, alta de 1,5% e acréscimo de 760,5 mil beneficiários. Os dados são da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB nº 119), produzida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), e estão disponíveis por esse link: https://www.iess.org.br/sites/default/files/2026-07/NAB%20119.pdf

A expansão dos planos odontológicos permanece fortemente concentrada nos contratos coletivos. Em maio, os contratos coletivos reuniam 30,4 milhões de beneficiários, o equivalente a 84% do mercado. Dentro desse grupo, 88,9% estavam vinculados a planos empresariais. Ao mesmo tempo, os planos individuais ou familiares registraram retração de 8,5% em 12 meses, enquanto os contratos coletivos cresceram 7,3%.

“O segmento odontológico vem acompanhando uma tendência já consolidada no mercado de planos médico-hospitalares: a expansão ocorre principalmente por meio dos contratos coletivos, com destaque para os empresariais. Esse movimento ajuda a compreender como a cobertura suplementar vem evoluindo nos últimos anos e como o benefício odontológico é relevante para os trabalhadores”, afirma Denizar Vianna, superintendente executivo do IESS.

Nos planos médico-hospitalares, os contratos coletivos cresceram 2,2% em relação a maio de 2025, enquanto os planos individuais recuaram 2,3%. Atualmente, 84,1% dos beneficiários desse segmento estão vinculados a planos coletivos. Desse universo, 87% pertencem à modalidade empresarial – quando o benefício é concedido pela empresa a seus funcionários.

Além das diferenças na forma de contratação, os dois segmentos também apresentam comportamentos distintos quanto ao perfil etário dos beneficiários. Nos planos médico-hospitalares, o maior crescimento ocorreu entre pessoas com 59 anos ou mais, cuja carteira avançou 3% em 12 meses, enquanto a faixa de 0 a 18 anos apresentou redução de 0,3%. Já nos planos exclusivamente odontológicos, houve crescimento entre crianças e adolescentes (5,2%) e adultos de 19 a 58 anos (6,2%), ao passo que o número de beneficiários com 59 anos ou mais recuou 7,4% no período.

A edição 119 da NAB traz ainda uma análise especial sobre a evolução dos planos exclusivamente odontológicos em São Paulo. O estado concentra a maior carteira do país, com 12,2 milhões de beneficiários, e respondeu pelo maior crescimento absoluto em 12 meses, com 578,4 mil novos vínculos. No segmento médico-hospitalar, São Paulo também liderou a expansão nacional, com acréscimo de 396,7 mil beneficiários no mesmo período.

“A análise de São Paulo reforça uma tendência observada em todo o país. Pela dimensão de seu mercado, o estado oferece um importante retrato da evolução recente dos planos odontológicos e ajuda a compreender como essa modalidade vem ampliando sua cobertura”, conclui Denizar.

Sobre o IESS

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) é uma organização sem fins lucrativos dedicada à produção de estudos técnicos e conceituais sobre a saúde suplementar no Brasil. O Instituto contribui para a formulação de políticas públicas e a disseminação de boas práticas, com foco na sustentabilidade do sistema, no aprimoramento do financiamento da saúde e na qualificação do debate setorial. Reconhecido pela excelência técnica e independência, o IESS é referência nacional na produção de dados, análises e propostas voltadas ao desenvolvimento da saúde suplementar.