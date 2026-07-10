ANSP promove ANSP Café em Santos e alia debate técnico à experiência prática no maior porto da América Latina

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realizou, no dia 3 de julho, mais uma edição do ANSP Café, desta vez no Hotel Sheraton, em Santos (SP), reunindo profissionais dos mercados de seguros, transportes, logística e jurídico para discutir os desafios e as perspectivas do Seguro de Transportes.

Com o tema “O Seguro de Transportes em Exercício”, o encontro teve como grande diferencial a integração entre conteúdo técnico e vivência prática. Após o painel de debates, os participantes embarcaram na escuna Mestre dos Mares para uma visita técnica monitorada ao Porto de Santos, proporcionando uma visão privilegiada da operação portuária e da dinâmica logística que envolve um dos principais centros de movimentação de cargas da América Latina.

A programação foi aberta pelo Vice-Presidente do Conselho Superior da ANSP, Ac. Mauro Batista, e pelo Presidente da ANSP, Ac. Edmur de Almeida. Durante sua fala, o Ac. Edmur de Almeida destacou o papel da Academia como um espaço permanente de produção e difusão do conhecimento, ressaltando a importância das Cátedras como núcleos de estudo e pesquisa voltados ao desenvolvimento do mercado de seguros. “As Cátedras são a alma da Academia. É por meio delas que desenvolvemos pesquisas, estudos, artigos e debates que posteriormente são compartilhados com a sociedade por meio dos nossos eventos, como o ANSP Café, o ANSP Fórum e o Congresso. Nosso compromisso é produzir conhecimento para ampliar a proteção da sociedade e fortalecer a cultura do seguro”, afirmou.

O presidente também reforçou que a participação nas Cátedras é aberta aos interessados, incentivando profissionais do mercado a contribuírem com os estudos desenvolvidos pela instituição. Na abertura, o Ac. Mauro Batista ressaltou a importância da descentralização das atividades da Academia e da realização de encontros em polos estratégicos para o setor. “A ANSP é uma entidade nacional e precisa estar presente onde os grandes temas acontecem. Santos representa um dos principais centros logísticos do país, e discutir Seguro de Transportes aqui faz todo sentido. Nossa missão é criar um ambiente plural de debate, aproximando o conhecimento acadêmico da realidade do mercado.”

A contextualização e moderação do encontro ficaram a cargo do Ac. Paulo Cremoneze, coordenador da Cátedra de Transportes da ANSP, que explicou a proposta inovadora do evento. Segundo ele, a ideia surgiu da oportunidade de unir o tradicional passeio técnico pelo Porto de Santos ao ambiente de debates promovido pela Academia. “Queríamos proporcionar uma experiência que aproximasse o conhecimento técnico da realidade das operações. O Porto de Santos é um verdadeiro laboratório vivo para quem atua com seguros de transportes, logística e comércio exterior. Essa integração entre teoria e prática tornou o evento ainda mais rico.”

O painel contou com a participação do Ac. Adilson Neri, Vice-Coordenador da Cátedra de Transportes e Vice-Presidente Jurídico da ANSP, e do Ac. Thiago Fecher, Vice-Coordenador da Cátedra de Propriedade da ANSP, advogado e corretor de seguros.

O Ac. Adilson Neri abordou um dos temas mais recorrentes no Seguro de Transportes: a carta protesto, destacando seus aspectos jurídicos, sua função na preservação do direito de regresso e os entendimentos mais recentes da jurisprudência. Durante sua apresentação, enfatizou que, embora existam situações em que outros documentos possam suprir sua finalidade, a carta protesto continua sendo um instrumento fundamental para a gestão adequada dos sinistros.

Complementando o debate, o Ac. Thiago Fecher trouxe a perspectiva prática do corretor de seguros, compartilhando situações vivenciadas no dia a dia da operação e ressaltando a importância da gestão de riscos desde a origem do transporte. Ao apresentar casos reais enfrentados no mercado, demonstrou como o alinhamento entre segurados, corretores, transportadores e seguradoras é essencial para reduzir perdas e fortalecer a cultura de prevenção.

Após o encerramento do painel, os participantes seguiram para o ponto de embarque da escuna Mestre dos Mares, onde realizaram uma visita técnica guiada pelo canal do Porto de Santos.

Durante o percurso, foi possível acompanhar de perto a movimentação de navios, terminais portuários e operações logísticas, ampliando a compreensão sobre os riscos envolvidos no transporte de cargas e a importância do seguro como instrumento de proteção para toda a cadeia logística.

A iniciativa reforçou o compromisso da ANSP em promover experiências que vão além do ambiente acadêmico, aproximando seus associados e convidados da realidade prática dos temas debatidos.

O evento teve coordenação dos acadêmicos Paulo Cremoneze, Coordenador da Cátedra de Transportes, e Ana Paula Costa, Diretora de Eventos da ANSP.

A realização contou com o patrocínio do IIDTBrasil – Instituto Internacional de Direito dos Transportes, parceiro fundamental para a realização desta edição especial do ANSP Café, contribuindo para fortalecer o debate técnico e a disseminação do conhecimento no segmento de Seguro de Transportes.

Foto: O evento teve coordenação dos acadêmicos Paulo Cremoneze, Coordenador da Cátedra de Transportes, e Ana Paula Costa, Diretora de Eventos da ANSP.

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=GNAe6x4bP0s