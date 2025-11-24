Seguro de Automóvel da Allianz é reconhecido com certificação verde

O selo da companhia segue as normas da Taxonomia Europeia de Sustentabilidade, adotando critérios que combinam proteção, responsabilidade e inovação – Em sintonia com a sua agenda de sustentabilidade, que inclui a participação na Casa do Seguro, iniciativa da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) durante a COP 30, a Allianz Seguros, uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, conquistou a certificação verde para o produto de Automóvel. “A mesma excelência técnica aplicada às linhas de negócio vem sendo direcionada à área de sustentabilidade. Nos últimos anos, o Grupo Allianz tem intensificado, em escala global, a integração dos princípios ESG (Ambiental, Social e Governança, em inglês) ao desenvolvimento e à oferta de seus produtos, consolidando essa abordagem como parte essencial de sua estratégia corporativa”, diz Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros.

Seguindo a Taxonomia Europeia de Sustentabilidade, que, além de ser uma importante ferramenta de transparência de mercado, define critérios para atividades econômicas alinhadas com objetivos ambientais e em consonância com o Pacto Ecológico Europeu, a companhia criou uma certificação interna chamada Sustainable Solutions. O objetivo dessa iniciativa da Allianz, portanto, é reconhecer produtos voltados ao desempenho ambiental, social e de governança.

A certificação da seguradora segue 21 critérios, sendo 15 da Taxonomia Europeia de Sustentabilidade e sete próprios. “Ao criar esse selo, a companhia se antecipa ao mercado, adotando padrões internacionais e desenvolvendo uma metodologia própria, consistente e auditável dentro do Grupo Allianz. Esse projeto evidencia o nosso compromisso em oferecer produtos que unem responsabilidade, transparência e valor para o cliente. Mais do que atender a critérios, trata-se de garantir que cada solução reflita o propósito da companhia de proteger pessoas e negócios de maneira sustentável, em qualquer parte do mundo”, explica Morita.

No Brasil, o seguro Automóvel foi o primeiro produto certificado dentro desse programa e, a partir de agora, a sua receita passa a ser reportada globalmente como parte da linha de negócios Sustainable Solutions. Entre os principais critérios que levaram à certificação verde estão a oferta de coberturas voltadas a eventos climáticos e de recompensas baseadas em ações preventivas. Outros aspectos avaliados no processo de certificação incluem recursos voltados à proteção em situações extremas. Além da cobertura principal para o casco do veículo em casos como granizo, inundações, furacões, terremotos e raios, o produto oferece coberturas e serviços adicionais que garantem a segurança ao cliente. Ainda nesse contexto de catástrofes naturais, a Allianz conta com o Guia de Sinistros para Situações de NatCat, que orienta uma resposta rápida, justa e eficiente no pós-desastre.

Há, ainda por exemplo, parâmetros avaliados no processo de certificação verde que dizem respeito às práticas de gestão e operação da companhia. Comprometida com a transição para uma economia circular, a seguradora oferece reparo gratuito de para-brisa sempre que possível, ou seja, quando o segurado solicita a troca do vidro, é disponibilizada a opção de conserto sem custo de franquia. Os clientes têm também acesso a outros serviços gratuitos que incentivam a manutenção sustentável do veículo, contribuindo para a redução do risco de sinistros. Além disso, toda a sucata de veículos é destinada à reciclagem, com os lucros revertidos integralmente à Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz (ABA), uma iniciativa que reforça o compromisso da empresa com a prevenção à poluição, o engajamento social e a melhoria da qualidade do ar, da água e dos solos.

“Essa certificação não altera as coberturas, assistências e serviços do produto. O que muda é a forma de tangibilizar de maneira clara e consistente o compromisso ESG aos corretores e clientes”, comenta Morita, adiantando que o seguro Automóvel marca o primeiro passo de uma estratégia mais ampla, que prevê a certificação de outros produtos até 2027, incluindo o Residência, Condomínio, Empresa PME e linhas corporativas.

Foto: Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros.

Crédito: Arnaldo Kikuti