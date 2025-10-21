Sancor Seguros é destaque em modernização do Seguro Carta Verde no 23º Troféu JRS

Com mais de oito décadas de história internacional e mais de dez anos de atuação no Brasil, a Sancor Seguros foi reconhecida com o Troféu JRS de Destaque em Modernização do Seguro Carta Verde. A premiação, que aconteceu na sexta-feira, 17, em Porto Alegre, reforça o compromisso da companhia em promover proteção, progresso e bem-estar, aliando tradição à inovação contínua.

O reconhecimento celebra o processo de modernização do Seguro Carta Verde, que tornou o produto mais ágil, acessível e seguro para quem cruza as fronteiras do Mercosul, reforçando o protagonismo da Sancor na transformação digital do setor.

Quem recebeu a homenagem foi o CCO Paulo Dawibida, que celebrou o prêmio durante a 23ª edição do Troféu JRS.

“Estar aqui representando a Sancor e recebendo esse prêmio é motivo de grande orgulho. O Carta Verde é um produto inovador e disruptivo, que mostra que a companhia está acompanhando o crescimento do mercado e oferecendo aos corretores tecnologia de ponta para atender seus clientes e ampliar suas carteiras. A Sancor está sempre à frente, inovando”, destacou Paulo Dawibida.

O ano de 2025 tem sido marcante para a operação brasileira da Sancor Seguros. No primeiro semestre, a companhia registrou lucro líquido de R$ 19,7 milhões, um crescimento de 206% em relação ao mesmo período do ano anterior — resultado que reflete a eficiência da gestão e o fortalecimento da presença da marca no país.

Entre os destaques recentes, també está o novo ciclo do programa de relacionamento “Ganha Mais”, que reafirma o compromisso da Sancor com a valorização dos corretores e parceiros de negócio. A edição 2025/2026 chega mais simples, justa e conectada à realidade do mercado, oferecendo benefícios concretos para quem impulsiona os resultados da companhia.

O prêmio recebido no Troféu JRS 2025 reforça a posição da Sancor Seguros como uma empresa inovadora, sólida e comprometida com o desenvolvimento sustentável do mercado de seguros, sempre com foco em proteger pessoas e fortalecer relações.