Prêmio Seg News 2026 lançou “Troféu Márcia Negra” para homenagear Mulher Negra Destaque do Mercado

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffef Red Peppers). Essa categoria da premiação é uma dupla homenagem. O nome “Márcia Negra” (In Memorian) representa muito para a Agência Seg News. Além de amiga da família, ela participou ativamente assessorando nos eventos realizados desde a fundação da empresa em 2005. Trabalhou na USP – Universidade de São Paulo e esteve presente em nossos eventos de premiação sempre com a sua dedicação e alegria. Fica aqui a nossa homenagem e agradecimento!