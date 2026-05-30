Prêmio Seg News 2026: Grupo Bradesco Seguros foi destaque em 3 categorias

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). O Grupo Bradesco Seguros recebeu a premiação nas categorias: DESTAQUE NACIONAL EM PERFORMANCE – LIDERANÇA DE MERCADO; DESTAQUE NACIONAL EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – PLATAFORMA EDUCACIONAL UNIVERSEG e DESTAQUE NACIONAL EM MARKETING – FÓRUM INTERNACIONAL DA LONGEVIDADE. A empresa foi representada pelo executivo Wagner Henrique Putini, Superintendente.
(*) O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.
GRUPO BRADESCO SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM PERFORMANCE – LIDERANÇA DE MERCADO
ENTREGA O PRÊMIO: RAFAEL RIBEIRO DO VALLE – MEMBRO FUNDADOR E DIRETOR DA ANSP – ACADEMIA NACIONAL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
RECEBE O PRÊMIO: WAGNER HENRIQUE PUTINI, SUPERINTENDENTE DA BRADESCO SEGUROS
GRUPO BRADESCO SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – PLATAFORMA EDUCACIONAL UNIVERSEG
ENTREGA O PRÊMIO: LUCAS MORAES VELLEDA, ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA DA MORAES VELLEDA CONSULTORIA
RECEBE O PRÊMIO: WAGNER HENRIQUE PUTINI, SUPERINTENDENTE DA BRADESCO SEGUROS
GRUPO BRADESCO SEGUROS
DESTAQUE NACIONAL EM MARKETING – FÓRUM INTERNACIONAL DA LONGEVIDADE
ENTREGA O PRÊMIO: IVANILDO SOUSA – CEO DA AGÊNCIA SEG NEWS
RECEBE O PRÊMIO: WAGNER HENRIQUE PUTINI, SUPERINTENDENTE DA BRADESCO SEGUROS